La Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, detuvo a Edgar Uziel “N”, quien era buscado por el delito de secuestro agravado en el Estado de Michoacán.

De acuerdo con la investigación, a principios del mes de mayo, la Fiscalía de Michoacán solicitó el apoyo de la Fiscalía del Estado tras detectar que una víctima de secuestro se encontraba en territorio jalisciense. En una rápida operación coordinada, la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones rescató a la víctima y detuvo a tres personas que se desempeñaban como “cuidadores”, es decir, al parecer se encontraban vigilando a la víctima durante su cautiverio.

La Fiscalía de Michoacán solicitó a la Fiscalía del Estado la cumplimentación de varias órdenes de aprehensión contra los presuntos participantes en el secuestro. El pasado 26 de agosto, Policías de Investigación de la Unidad Especializada lograron atender la colaboración con Michoacán, logrando la captura de uno de los señalados.

La detención se realizó en estricto apego a los protocolos establecidos, y el señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía de Michoacán para que enfrente el proceso judicial en su contra.

Esta detención subraya el compromiso de la Fiscalía del Estado para trabajar de manera conjunta y efectiva en la procuración de justicia, asegurando que los responsables de delitos graves sean llevados ante la ley.

Te puede interesar: Lluvias disminuyen para Guadalajara, pero por poco tiempo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB