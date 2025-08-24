Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron 1 millón 820 mil 888 nacimientos, lo que representó una disminución del 3.7% respecto al año anterior.

Además, la tasa de fecundidad bajó a 1.6 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional, lo que convierte al país en uno de los de menor natalidad de la región.

¿Por qué México tiene baja natalidad?

1. Panorama económico

El alto costo de vida, la precariedad laboral y la falta de apoyos para padres han llevado a muchas parejas a posponer la paternidad. Gastos de vivienda, educación y alimentación generan incertidumbre financiera, influyendo directamente en la decisión de tener hijos.

2. Contexto social y cultural

La inseguridad y la incertidumbre global también impactan las decisiones reproductivas. Jóvenes entrevistados mencionan temores como la crisis alimentaria mundial, el cambio climático y la situación política como factores que desincentivan la maternidad y paternidad en el contexto actual.

3. Problemas de salud y acceso médico

Enfermedades crónicas y dificultades para acceder a tratamientos de fertilidad han reducido algunos embarazos planeados. La atención médica limitada y los obstáculos para recibir cuidados adecuados influyen en la capacidad de muchas parejas para concebir y mantener un embarazo saludable.

Ante este panorama, las autoridades demográficas destacan la urgencia de nuevas políticas públicas que promuevan tanto el bienestar infantil como el apoyo a las familias, así como la atención a una población cada vez más envejecida. Incrementar la natalidad requiere estrategias integrales que aborden la economía, la salud y la seguridad social, con el objetivo de garantizar un futuro más sostenible para México.

