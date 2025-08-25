El día de hoy, en La Mañanera del Pueblo, Iván Escalante Ruiz presentó la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles". A continuación te mostramos un resumen de la presentación que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada semana.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 11 al 17 de agosto de 2025:

Gasolina regular a $23.57 por litro

Gasolina premium a $25.69 por litro

Diésel a $26.22 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general Oxxo Gas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue G500.

¿Cuál es la gasolinera más cara de México?

La gasolinera más cara de todo el país para surtir gasolina regular se ubicó en Zapopan. Con un precio de $24.99 pesos por litro, la gasolinera RedPetroil ubicada sobre Prolongación Mariano Otero #1509, en colonia Mariano Otero en Zapopan.

ESPECIAL

Durante esta semana, el único combustible ofertado en Jalisco que se encontró dentro de los precios más bajos a nivel nacional fue el Diesel ofrecido por una gasolinera Pemex ubicada en Carretera a Tlajomulco a San Miguel Cuyutlán con un precio de $24.60 pesos por litro.

