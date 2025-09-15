Canelo Álvarez: ¿Cuál será su próxima pelea tras perder con Terence Crawford?

Los rumores se esparcen sobre cuál sería el siguiente rival para la próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez tras su derrota del pasado 13 de septiembre contra el boxeador estadounidense Terence Crawford.

De acuerdo con Mundo Deportivo, Eddy Reynoso, entrenador del boxeador tapatío, es quien ha hecho esta gran revelación, tratándose ni más ni menos que de Dmitry Bivol, nombre que ronda por la mente del boxeador mexicano.

Canelo busca defender su título como campeón

Eddy Reynoso, este rival sería una de las mejores opciones por estas razones:

Eddy Reynoso considera que Dmitry Bivol es el reto ideal.

En 2022, Bivol se impuso en las 175 libras con superioridad.

Canelo y su equipo creen que esa derrota aún puede revertirse.

La diferencia de categorías jugó un papel clave en la primera pelea.

El objetivo sería despedirse con un triunfo histórico.

Asimismo, esta pelea podría redirigirlo nuevamente en los primeros planos del boxeo internacional y reforzar su imagen como uno de los ídolos de mayor convocatoria en la historia reciente del deporte.

El campeón invicto que podría darle la revancha a Saúl Álvarez

Dmitry Bivol, es un boxeador ruso, campeón mundial de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y actualmente uno de los peleadores más respetados en su categoría. Se caracteriza por su estilo técnico, su disciplina y la solidez de su defensa, cualidades que lo han mantenido invicto en su carrera profesional.

En mayo de 2022, Dmitry Bivol se midió con Saúl “Canelo” Álvarez en la categoría de las 175 libras y lo derrotó por decisión unánime, mostrando una superioridad marcada en el ring. La diferencia de peso y alcance resultó clave en aquel combate, y desde entonces la expectativa de una revancha ha permanecido latente entre seguidores y analistas del boxeo.

De concretarse, este enfrentamiento representaría una de las pruebas más retadoras para Álvarez.

