De acuerdo con el pronóstico, este jueves podrían presentarte tormentas acompañadas de descargas eléctricas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo durante la noche.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, indica que la interacción entre una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, que se desplazará al sur de Guerrero, y un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país provocará lluvias puntuales intensas en el sureste de Jalisco.

Estos eventos podrían venir acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Te puede interesar: Se prevén lluvias intensas en gran parte del país con puntuales intensos en Jalisco

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara anticipa que en la metrópoli predominará durante el día una combinación de Sol y nubes a un cielo parcialmente nublado. No se descarta la posibilidad de episodios de lluvias puntuales, especialmente en horas de la tarde.

Además, las previsiones del sitio especializado Meteored contemplan una tormenta eléctrica alrededor de las 20:00 horas.

Probabilidad de lluvia en Guadalajara para este jueves 11 de septiembre

Hora Probabilidad de lluvia 11:00 30% 17:00 40% 20:00 40% 23:00 50%

Se estima que la temperatura máxima oscilará entre los 26 y los 29 °C, y la mínima de 15 a 18° C.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 11 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 11 de septiembre de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca (occidente).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Colima (costa), Chiapas, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca (occidente).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Colima y Chiapas.

Con información de SMN, IAM y Meteored

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

