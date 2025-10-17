La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 19 de octubre habrá modificaciones en las vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a que se realizará el Running Fest By Liverpool Guadalajara 2025.

Los siguientes cierres viales se realizarán de 5:00 a 9:30 de la mañana:

Avenida Ecónomos.

Independencia.

Avenida Tchaikovski.

Avenida Rafael Sanzio.

Misión San Lorenzo.

Sebastián Bach.

Rutas alternas

Avenida Ignacio L. Vallarta.

Calzada Circunvalación Oriente.

Anillo Periférico Poniente.

Avenida Guadalupe.

Avenida Patria.

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan.

El Running Fest se trata de una propuesta de Liverpool para fomentar el deporte y la convivencia entre amigos y familia.

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones el próximo domingo y anticipar sus trayectos.



