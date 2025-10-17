Viernes, 17 de Octubre 2025

Jalisco

Conoce los cierres viales del domingo en la ZMG

¡Toma nota! El próximo 19 de octubre se realizará el Running Fest By Liverpool Guadalajara 2025 que afectará algunas vialidades de la ZMG

Por: Nancy Andrade Jáuregui

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones el próximo domingo y anticipar sus trayectos. EL INFORMADOR/ A. Navarro

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 19 de octubre habrá modificaciones en las vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a que se realizará el Running Fest By Liverpool Guadalajara 2025.

Los siguientes cierres viales se realizarán de 5:00 a 9:30 de la mañana: 

  • Avenida Ecónomos.
  • Independencia.
  • Avenida Tchaikovski.
  • Avenida Rafael Sanzio.
  • Misión San Lorenzo.
  • Sebastián Bach.

Rutas alternas

  • Avenida Ignacio L. Vallarta.
  • Calzada Circunvalación Oriente.
  • Anillo Periférico Poniente.
  • Avenida Guadalupe.
  • Avenida Patria.
CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan. 
El Running Fest se trata de una propuesta de Liverpool para fomentar el deporte y la convivencia entre amigos y familia.

La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones el próximo domingo y anticipar sus trayectos. 


