La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo domingo 19 de octubre habrá modificaciones en las vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a que se realizará el Running Fest By Liverpool Guadalajara 2025.Los siguientes cierres viales se realizarán de 5:00 a 9:30 de la mañana: El Running Fest se trata de una propuesta de Liverpool para fomentar el deporte y la convivencia entre amigos y familia.La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan pidió a la ciudadanía tomar sus precauciones el próximo domingo y anticipar sus trayectos. NA