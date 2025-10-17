Una mujer de 62 años de edad falleció durante la madrugada de este viernes, tras ser atropellada por un motociclista menor de edad.

Los hechos ocurrieron sobre la Carretera a Saltillo y la avenida de los Deportes, en la colonia Benito Juárez de Zapopan.

Presuntamente, la mujer intentó cruzar la avenida cuando el joven la arrolló. Ambos quedaron sobre la vialidad hasta la llegada de las autoridades.

La mujer terminó inconsciente y pese a ser atendida, falleció debido al impacto, mientras que el joven de 17 años de edad también tuvo lesiones y fue trasladado a la Cruz Verde Norte para su valoración médica.

Al lugar acudió personal del Ministerio Público quien determinará la situación legal del joven, debido a que es menor de edad.

MV