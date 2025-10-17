Brenda Carrera rinde primer informe legislativo

La diputada del Partido Verde, Brenda Carrera, rindió su primer informe de actividades legislativas en el Congreso de Jalisco. La legisladora, que apenas el pasado 7 de octubre renunció a la bancada de Morena para sumarse al Partido Verde, expuso sus principales iniciativas que propuso durante su primer año como diputada.

Aumentar penas por apología del delito

Entre ellas, está la reforma para aumentar penas por apología del delito, con 2 a 4 años de prisión para cualquier tipo de apología del delito que se dé en conciertos o espectáculos públicos en donde se glorifique a criminales o al crimen organizado.

"Fuertes sanciones económicas son un factor de freno y desmotivación para estas empresas gruperas que ganan fuertes cantidades de dinero y que, al ponerles sanciones ridículas, lo único que logramos es que burlen a la sociedad". La diputada insistió en que no se trata de sancionar, sino de responsabilidad pública para los menores.

¿Prohibirán celulares en escuelas de educación básica?

Brenda Carrera también destacó la iniciativa para prohibir el uso de celulares en escuelas de educación básica por parte de los estudiantes, al señalar que su uso no tiene nada que ver con el aprendizaje. Incluso, reclamó que "el niño pierde la concentración, los daños psicológicos que hace, que crea ansiedad, todos los daños psicológicos".

"El celular no es una herramienta de escuela, no es que la maestra saque el celular porque van a investigar, vamos a hacer realmente. El celular no es una herramienta; en dado caso, pues que den las tablets que tanto se han promovido en las escuelas".

Iniciativa para hombres que reincidan en violencia contra las mujeres

La diputada recordó también la reforma a diversas disposiciones legales a fin de que se coloque brazalete a los hombres reincidentes que violenten a las mujeres, con el fin de que se mantengan alejados de las víctimas, para evitar alguna nueva agresión.

Carrera propuso la urgente regulación de la inteligencia artificial para la creación de contenido, al señalar que existe un riesgo por la constante generación de imágenes y videos de abuso sexual infantil generados por dicha tecnología, que ha abarrotado el ciberespacio, algo que, dijo, fomenta conductas perversas en contra de los menores.

