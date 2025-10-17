Ricardo Curiel vuelve a escena: 'Interconexiones Espaciales' rescata la obra de un artista inclasificable

Una nueva ventana al universo creativo de Ricardo Curiel Villaseñor (La Barca, Jalisco, 1957–2016) se abrirá el próximo 23 de octubre en el Archivo General Municipal de Zapopan con la exposición "Interconexiones Espaciales: Diálogos abiertos en superficie", un recorrido por su legado visual que busca acercarlo a nuevas generaciones y reivindicar su lugar dentro del arte contemporáneo mexicano. La muestra, que estará presentada por el promotor cultural José Ramón Vázquez, reúne 26 piezas de distintas técnicas y soportes, en las que el artista explora el límite entre lo tangible y lo efímero, lo pictórico y lo matérico, lo abstracto y lo poético.

José Ramón Vázquez, figura clave en la escena plástica tapatía y fundador de la galería Ajolote, con casi tres décadas dedicadas a la difusión del arte. Aunque Vázquez no conoció personalmente a Curiel, su contacto con la obra ha sido revelador y lo ha llevado a reflexionar sobre el lugar que este artista ocupa en la historia reciente del arte mexicano, según comentó el promotor cultural en conversación con EL INFORMADOR.

"Lo que puedo decir de Ricardo Curiel es que su trabajo es muy interesante. Es una obra con mucha exploración visual, maneja muchos soportes diferentes: cartón, papel amate, mezcla acrílico, acuarelas, e incide el cartón, lo rasga, creando mucha textura", dice José Ramón Vázquez. "También pigmenta bastante, es un trabajo muy experimental que revela paisajes abstractos. Es algo misterioso porque no titula las obras, dejando todo a la interpretación del espectador. Personalmente no conocí al autor, quien falleció hace años. Pero su trabajo me pareció muy interesante".

"Interconexiones Espaciales: Diálogos abiertos en superficie" se inaugura el 23 de octubre en el Archivo General Municipal de Zapopan. CORTESÍA

Un creador entre disciplinas

Formado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO en Guadalajara, Ricardo Curiel encontró en la imagen un territorio fértil para la experimentación. Su trayectoria profesional abarcó el diseño gráfico, la ilustración, el dibujo, la fotografía y la pintura, disciplinas que abordó con un espíritu inquieto y una mirada siempre en búsqueda. Durante más de una década colaboró en diversos medios de circulación nacional: fue responsable del cartón editorial en El Heraldo de México y aportó ilustraciones para los suplementos culturales Sábado de Uno más Uno y El Gallo Ilustrado de El Día, además de participar en las páginas de la revista Letras Libres. También ilustró ediciones literarias de autores fundamentales como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga y Juan Rulfo, y diseñó libros dedicados a artistas visuales.

Su práctica artística, caracterizada por la exploración formal y conceptual, se adentró en lo efímero y la interactividad, siempre con la intención de articular un discurso estético más cercano a la experiencia cotidiana. Su obra fue expuesta en México y España, consolidando un legado que hoy se revisita con renovada atención.

"Traer esta exposición de Ricardo Curiel también es una forma de reivindicarlo, de acercarlo a públicos más jóvenes o de darle su lugar en la escena tapatía", dice José Ramón Vázquez. "Eso es justamente lo que me emociona del arte: es un elemento atemporal. La historia ha demostrado que, de repente, aparecen verdaderas minas de oro en cuanto a obra, piezas que por cuestiones del destino no pudieron exhibirse en su momento, incluso cuando el pintor estaba vivo. Ahora tenemos la fantástica oportunidad de ver todo ese trabajo que estuvo guardado y que hoy viene a embellecer el panorama artístico. Además, permite que las nuevas generaciones amplíen su bagaje artístico con obras muy experimentales y con mucha propuesta, incluso años después de la muerte del artista".

Un rescate simbólico

Más allá de su valor estético, Interconexiones Espaciales representa también un gesto de rescate y reivindicación. Tras la muerte de Curiel, gran parte de su obra quedó archivada y fuera del alcance del público. Por eso, Vázquez subraya la importancia de que la exposición se realice precisamente en el Archivo General Municipal de Zapopan: "También es importante que la exposición se realice en este espacio, ya que tiene una carga simbólica porque esta obra estuvo archivada. La obra estuvo guardada después de la muerte del autor. Tuvo exposiciones, sí, pero luego quedó almacenada, y ahora está siendo rescatada. Por eso tiene mucho sentido presentarla en ese lugar".

Con más de cuatro décadas ligado al mundo del arte —primero como coleccionista, después como galerista—, José Ramón Vázquez ve en esta exposición una oportunidad para redescubrir el poder transformador del arte:

"Comencé como coleccionista en 1983 o 1984. Luego pasé de las artes gráficas a la promoción artística, y en 1996 abrí la galería. Ha sido un proceso en constante evolución. Que me pidan ahora presentar esta exposición me llena de orgullo y lo hago con mucho gusto. En mi trabajo como promotor cultural he visto muchas expresiones artísticas. Lo que me ha guiado a través del tiempo es la capacidad de asombro que el arte puede provocar. A pesar de haber visto tanta obra, volver a sorprenderme es lo que más me motiva a continuar. El arte, como la ciencia, siempre está avanzando, generando conocimiento nuevo, investigando, experimentando. El verdadero arte es el que propone y genera nuevas líneas de expresión".

Una invitación abierta

Finalmente, Vázquez hace una invitación directa al público a no perderse la exposición y a dejarse sorprender por el universo visual de Curiel:

"Quiero invitar a todos los lectores de EL INFORMADOR a que no se pierdan l a inauguración el próximo 23 de octubre. Será una oportunidad para adentrarse en la obra de Ricardo Curiel. Es un placer poder invitar a las personas a que se atrevan a ver una obra única, con una gran carga plástica, que seguramente los impresionará. La cultura es esencial: nos nutre, nos hace mejores al brindarnos más conocimiento y sensibilidad".

"Interconexiones Espaciales: Diálogos abiertos en superficie" se inaugura el 23 de octubre en el Archivo General Municipal de Zapopan. Con ella, el legado de Ricardo Curiel Villaseñor sale del archivo para ocupar el espacio que merece: el de un diálogo abierto con el presente.

