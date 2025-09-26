Elementos de Policía Vial Jalisco se encuentran desplegados a lo largo del Área Metropolitana de Guadalajara atendiendo los distintos dispositivos viales que se implementan día con día en la ciudad.Entre los operativos viales destacados a diario se encuentran los de contraflujo en avenida López Mateos, avenida González Gallo y avenida Adolf Horn. A su vez, esta mañana se otorga apoyo a peatones en las inmediaciones del Mercado de Felipe Ángeles y en Calzada Revolución y Calzada Olímpica especialmente para las personas que se dirijan hacia el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).De igual forma, como cada mañana, se llevan a cabo labores en carretera a Chapala, desde Lázaro Cárdenas hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara "Miguel Hidalgo y Costilla".Como resultado de los recorridos de vigilancia de la Policía Vial Jalisco oficiales realizaron el confinamiento de un carril sobre Calzada Lázaro Cárdenas y calle Progreso. Se colocó señalamiento para agilizar la vialidad en la incorporación de los carriles centrales de Lázaro Cárdenas hacia la Calzada González Gallo.Además, por inundación se tiene cierre total a la circulación en el retorno de Anillo Periférico y Av. Belisario Domínguez.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB