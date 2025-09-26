Elementos de Policía Vial Jalisco se encuentran desplegados a lo largo del Área Metropolitana de Guadalajara atendiendo los distintos dispositivos viales que se implementan día con día en la ciudad.

Entre los operativos viales destacados a diario se encuentran los de contraflujo en avenida López Mateos, avenida González Gallo y avenida Adolf Horn. A su vez, esta mañana se otorga apoyo a peatones en las inmediaciones del Mercado de Felipe Ángeles y en Calzada Revolución y Calzada Olímpica especialmente para las personas que se dirijan hacia el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

De igual forma, como cada mañana, se llevan a cabo labores en carretera a Chapala, desde Lázaro Cárdenas hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara "Miguel Hidalgo y Costilla".

Cierres viales en el AMG este viernes 26 de septiembre

Como resultado de los recorridos de vigilancia de la Policía Vial Jalisco oficiales realizaron el confinamiento de un carril sobre Calzada Lázaro Cárdenas y calle Progreso. Se colocó señalamiento para agilizar la vialidad en la incorporación de los carriles centrales de Lázaro Cárdenas hacia la Calzada González Gallo.

Además, por inundación se tiene cierre total a la circulación en el retorno de Anillo Periférico y Av. Belisario Domínguez.

