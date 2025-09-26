Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el paso del huracán “Narda”, —que sigue alejándose de nuestras costas—; una circulación ciclónica sobre el sur del golfo de California; la corriente en chorro subtropical; el sistema frontal número 4 en el norte; y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, traerán lluvias puntuales intensas —de 50 a 75 milímetros— en San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, entre otros estados. Se espera que la onda tropical número 34 se desplace al sur de las costas de Jalisco, sin afectarlo; en Puerto Vallarta habrá cierta caída lluvia.

A esta lloverá hoy, 26 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá parcialmente nuboso; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 23 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 2.8 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

02:00 a 03:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.4 mm 05:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 1.2 mm 06:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm 07:00 PM Lluvia (40%) Acumulación de agua de 0.2 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización del huracán “Narda”

Según informó el SMN, en punto de las 03:00 de la madrugada, “Narda” —categoría 1 en la escala Saffir-Simpson—, se localizó a mil 340 kilómetros al oeste del Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Este presentó vientos máximos sostenidos de 150 km/h, con rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

