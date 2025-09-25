Netflix: Lista de series y películas que se estrenan en octubre 2025

Cinco días más para la llegada de octubre, los disfraces de Halloween y los estrenos de Netflix para el corazón del otoño. En este mes, el gigante del streaming ofrecerá grandes producciones originales y películas clásicas, así como documentales altamente esperados. A continuación te mostramos todos y cada uno de los estrenos a los que podrás acceder a través de tu suscripción a la plataforma.

Producciones originales de Netflix

Monstruo: La historia de Ed Gein (03/10/2025)

El genio y los deseos (03/10/2025)

Néro (08/10/2025)

Nadie nos vio partir (15/10/2025)

El 5 inicial: Temporada 2 (16/10/2025)

La diplomática: Temporada 3 (16/10/2025)

Nadie quiere esto: Temporada 2 (23/10/2025)

Películas

Mujercitas (01/10/2025)

Había una vez en Hollywood (01/10/2025)

Steve (03/10/2025)

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (04/10/2025)

La máscara (07/10/2025)

Halloween (07/10/2025)

La mujer del camarote 10 (10/10/2025)

Limpia (10/10/2025)

Godzilla (16/10/2025)

Kong: La isla Calavera (16/10/2025)

Godzilla vs. Kong (16/10/2025)

Godzilla II: El rey de los monstruos (16/10/2025)

Buenas noticias (17/10/2025)

Un fantasma en la batalla (17/10/2025)

Perfume de mujer (20/10/2025)

Una casa de dinamita (24/10/2025)

Maldita suerte (29/10/2025)

Documentales y especiales

Rockstar Duki desde el fin del mundo (02/10/2025)

Verdaderamente aterrador (07/10/2025)

Victoria Beckham (09/10/2025)

La vecina perfecta (17/10/2025)

Naturaleza de pesadilla (28/10/2025)

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30/10/2025)

Además podrás disfrutar del Six Kings Slam en vivo a partir del 15 de octubre, así como de la segunda temporada de Ranma 1/2.

