Netflix: Lista de series y películas que se estrenan en octubre 2025

Esto es todo lo que llegará a Netflix en unos días; conoce el listado

Prepárate; todo esto llegará a Netflix en octubre. ESPECIAL / UNSPLASH Thibault Penin

Cinco días más para la llegada de octubre, los disfraces de Halloween y los estrenos de Netflix para el corazón del otoño. En este mes, el gigante del streaming ofrecerá grandes producciones originales y películas clásicas, así como documentales altamente esperados. A continuación te mostramos todos y cada uno de los estrenos a los que podrás acceder a través de tu suscripción a la plataforma.

Producciones originales de Netflix

  • Monstruo: La historia de Ed Gein (03/10/2025)
  • El genio y los deseos (03/10/2025)
  • Néro (08/10/2025)
  • Nadie nos vio partir (15/10/2025)
  • El 5 inicial: Temporada 2 (16/10/2025)
  • La diplomática: Temporada 3 (16/10/2025)
  • Nadie quiere esto: Temporada 2 (23/10/2025)

Películas

  • Mujercitas (01/10/2025)
  • Había una vez en Hollywood (01/10/2025)
  • Steve (03/10/2025)
  • Godzilla y Kong: El nuevo imperio (04/10/2025)
  • La máscara (07/10/2025)
  • Halloween (07/10/2025)
  • La mujer del camarote 10 (10/10/2025)
  • Limpia (10/10/2025)
  • Godzilla (16/10/2025)
  • Kong: La isla Calavera (16/10/2025)
  • Godzilla vs. Kong (16/10/2025)
  • Godzilla II: El rey de los monstruos (16/10/2025)
  • Buenas noticias (17/10/2025)
  • Un fantasma en la batalla (17/10/2025)
  • Perfume de mujer (20/10/2025)
  • Una casa de dinamita (24/10/2025)
  • Maldita suerte (29/10/2025)

Documentales y especiales

  • Rockstar Duki desde el fin del mundo (02/10/2025)
  • Verdaderamente aterrador (07/10/2025)
  • Victoria Beckham (09/10/2025)
  • La vecina perfecta (17/10/2025)
  • Naturaleza de pesadilla (28/10/2025)
  • Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30/10/2025)

Además podrás disfrutar del Six Kings Slam en vivo a partir del 15 de octubre, así como de la segunda temporada de Ranma 1/2.

