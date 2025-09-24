Debido a una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano en las inmediaciones de la Plaza de la Tecnología, ubicada en la avenida 16 de septiembre, en el Centro Histórico de Guadalajara, se reportan cierres viales a la circulación, los cuales se mantienen al momento.

La Policía Vial del Estado informó que los cortes al flujo vehicular se ubican en 16 de septiembre a su cruce con López Cotilla y Juárez, así como López Cotilla y Galeana. Se desconoce cuándo será reabierta la circulación en su totalidad en el primer cuadro de la ciudad.

En tanto, al momento autoridades federales no se han pronunciado al respecto acerca del operativo en el inmueble.

En abril pasado la Fiscalía del Estado realizó un operativo en la plaza con el objetivo de recuperar un Iphone 15 que presuntamente había sido robado, pero en total se aseguraron 343 celulares, 20 tabletas electrónicas, un televisor, un dispositivo Alexa, tres CPU's y tres monitores de computadora. También fueron resguardados siete dispositivos utilizados para modificar los números IMEI de los celulares, los locales 27 y 43 y varias piezas de teléfonos desarmados.

