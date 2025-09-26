El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan detuvieron a dos sujetos por su presunta participación en el robo de una sucursal de Coppel ubicada en la colonia Villas Guadalupe del municipio. El monto hurtado fue recuperado.

La detención se logró cuando elementos del Escuadrón de Drones realizaban un recorrido de vigilancia sobre los cruces de la Carretera a Saltillo y Casiano Torres. Los oficiales se percataron de dos sujetos saliendo de una sucursal de las tiendas Coppel, quienes al notar la presencia de la autoridad mostraron una actitud inusual; por ello, fueron interceptados.

Posteriormente fueron señalados por salir de la tienda con diversos artículos sin haber realizado su pago correspondiente.

A los sujetos les fueron asegurados varios artículos con un valor aproximado de mil 700 pesos, de acuerdo con la parte afectada. Dentro de las imágenes compartidas por Policía de Zapopan se puede ver un par de juegos de calcetines y un par de modelos armables de la Fórmula 1.

Ante ello, ambos sujetos de 29 y 47 años de edad, fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

Te puede interesar: Netflix: Lista de series y películas que se estrenan en octubre 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB