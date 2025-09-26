¿Regresan las lluvias a la Ribera de Chapala? Este es el pronóstico

De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este viernes 26 de septiembre se prevé que en algunas zonas de la Ribera de Chapala se presenten episodios de lluvia durante la tarde.

Clima Ribera de Chapala HOY viernes 26 de septiembre de 2025

Ajijic

En Ajijic se espera que predomine durante la mañana una combinación de nubes y claros. Por la tarde, la probabilidad de lluvia es mayor, aunque se esperan eventos de baja intensidad:

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 14:00 50% 17:00 70% 20:00 30% 23:00 30%

Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 19°.

Jocotepec

Durante las primeras horas de la mañana se espera que en Jocotepec se presente un cielo parcialmente nublado, aunque con el transcurso de las horas llegarán momentos de Sol. A las 14:00 horas hay probabilidad de una tormenta eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 14:00 70% 17:00 70% 20:00 30%

Se estima que la temperatura máxima alcanzará los 28° C, y la mínima los 16°.

Chapala

Aunque no se descarta un episodio de lluvia débil durante la mañana, la probabilidad de una precipitación es mayor durante la tarde. Para el resto del día se prevé un cielo nubosos con intervalos de Sol.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 14:00 30% 17:00 70% 20:00 50% 23:00 30%

Se espera que la temperatura máxima alcance los 25° C, y la mínima los 19°.

Ocotlán

Ocotlán despierta con un cielo cubierto, aunque se espera que se despeje parcialmente con el transcurso de las horas. No se descarta la posibilidad de un episodio de lluvia débil durante la tarde.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 30% 23:00 30%

MB