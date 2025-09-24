Zoológico de Guadalajara: ¿Cuáles son las 14 especies que están en peligro de extinción?

Ubicado en el corazón de la Barranca de Huentitán, el Zoológico Guadalajara se ha consolidado como uno de los espacios más emblemáticos de recreación y aprendizaje en la ciudad. Desde su inauguración el 10 de marzo de 1988, a cargo del entonces presidente Miguel de la Madrid y el gobernador Enrique Álvarez del Castillo, el recinto abrió sus puertas al público el 25 de ese mismo mes, ofreciendo a las familias jaliscienses un lugar de convivencia con la naturaleza.

Con 50 hectáreas desarrolladas de manera respetuosa con la topografía original y la flora nativa, de acuerdo con lo informado en la página oficial del Zoológico Guadalajara, no se trata solo es un espacio de sano esparcimiento, sino también un referente en la promoción de la conservación y el cuidado del medio ambiente, atrayendo cada año a visitantes locales, nacionales e internacionales.

Por ello a lo largo de sus 37 años, el Zoológico ha logrado la reproducción de algunas especies consideradas en peligro de extinción, como lo son las siguientes:

Lagarto escorpión.

Ajolote mexicano.

Tortuga casquito de Vallarta.

Guacamaya verde.

Tucaneta de collar.

Hoco faisán.

Zopilote rey.

Gorila.

Chimpancé.

Orangután.

Pingüino.

Tigre de bengala.

Oso negro americano.

Lobo gris mexicano.

El caso más reciente es el del pasado mes de agosto, cuando el Zoológico Guadalajara reprodujo por primera vez bajo cuidado de profesionales un ejemplar de la tortuga conocida como 'Casquito', una especie que habita cerca de Puerto Vallarta, que es considerada la más pequeña del mundo y cuya supervivencia está en peligro.

El biólogo Ricardo Dávalos, responsable del herpetario en el Zoológico Guadalajara, señaló que esta especie, descubierta en 2018, enfrenta un grave riesgo de extinción, ya que actualmente solo se tienen registradas alrededor de 500 poblaciones debido al avance de la mancha urbana en los humedales del río Ameca, ecosistema que marca la frontera natural entre Jalisco y Nayarit y que constituye su hábitat exclusivo.

Por otro lado, los orangutanes figuran entre los homínidos más vulnerables del planeta. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), su población silvestre ronda los 120 mil ejemplares y, de no revertirse las amenazas que enfrentan, podrían desaparecer de su hábitat natural en un lapso de apenas medio siglo.

El Zoológico Guadalajara cuenta con siete ejemplares de orangutanes de borneo, de los cuales lograron reproducir cinco.

