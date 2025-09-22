Centro Médico Naval realiza dos cirugías para tratar el Parkinson

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, en días recientes, el Centro Médico Naval realizó con éxito dos cirugías para tratar el Parkinson, usando un equipo de alta precisión que se emplea por primera vez en México que es el sistema de estereotaxia Leksell Vantage.

En un comunicado, la dependencia señaló que estas intervenciones consisten en implantar pequeños electrodos en zonas específicas del cerebro que controlan el movimiento.

"Los electrodos envían pulsos eléctricos que ayudan a reducir síntomas como el temblor y la rigidez, lo que permite a las personas moverse con mayor facilidad, depender menos de sus medicamentos y recuperar autonomía en sus actividades diarias", resaltó la dependencia.

Para que el equipo coloque esos electrodos con seguridad se usa una "guía" tecnológica tridimensional (la estereotaxia), con la cual llegan los neurocirujanos navales con precisión milimétrica al punto correcto del cerebro.

"Estos procedimientos están indicados para pacientes con Parkinson avanzado, normalmente con más de cuatro años desde el diagnóstico, que tienen síntomas motores graves y que ya probaron otras terapias sin obtener alivio suficiente.

"Cada caso fue valorado por un equipo multidisciplinario, neurólogos especialistas en trastornos del movimiento, neurocirujanos y personal de enfermería y anestesia para garantizar que la operación fuera la mejor opción", precisó la Semar.

Destacó que el resultado de estas operaciones fue una reducción en los síntomas motores, mayor independencia en las actividades diarias, menos necesidad de medicación y una mejora en la confianza y calidad de vida del paciente.

La Semar enfatizó que con estas acciones demuestra que el Sistema de Sanidad Naval se mantiene a la vanguardia tecnológica y médica en el país, aportando soluciones reales que benefician a la población.

Por otra parte, la dependencia conmemoró el 24° aniversario de la creación de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico (UNINDETEC), pioneros en la modernización de la Institución.

El objetivo de la unidad es fortalecer sus capacidades para el desarrollo de proyectos tecnológicos que impulsen la investigación científica y la innovación nacional.

