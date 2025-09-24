Reino Unido reconoce a Guadalajara por contar con Zona de Bajas Emisiones

Guadalajara fue reconocida por el Reino Unido y la red internacional C40 Cities como la primera ciudad de México en implementar una Zona de Bajas Emisiones, un modelo urbano que busca reducir la contaminación y transformar la movilidad en beneficio de los habitantes.

El polígono, denominado Zona Aire, se localiza en el corazón del Centro Histórico, en el perímetro conformado por las calles 16 de Septiembre, Leandro Valle, Ramón Corona y Revolución, espacio también conocido como “La Estrella de la Muerte”.

La creación de la Zona Aire comenzó en agosto de 2023, durante la Administración del hoy Gobernador Pablo Lemus, con apoyo del Gobierno del Estado. Se destinaron 125 millones de pesos a diversas obras: ampliación de banquetas con criterios de accesibilidad universal, señalización horizontal y vertical, reordenamiento del transporte público y reforestación.

Estas acciones contaron con asesoría de la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial.

El objetivo inicial fue reducir la siniestralidad vial, pero los cambios también permitieron perfilar el polígono como la primera Zona de Bajas Emisiones del país.

Reconocimientos internacionales

Durante el acto de reconocimiento, la embajadora británica en México, Susannah Goshkoo, destacó que Guadalajara se posiciona como referente internacional en innovación climática:

“Esta ciudad se está consolidando como un ejemplo de transformación sostenible. Nos honra ser parte de este proceso y celebramos el compromiso de autoridades y ciudadanía para construir ciudades más limpias y humanas”.

La diplomática subrayó además que Guadalajara ha incorporado mecanismos de participación ciudadana y campañas de sensibilización para que la población se involucre en este cambio urbano. Según estimaciones del proyecto, la Zona Aire podría reducir hasta 90 por ciento de las emisiones contaminantes en el área intervenida.

Colaboración y liderazgo local

La regidora Vero Delgadillo resaltó la colaboración sostenida con la embajada británica, C40 y el Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN).

“Los municipios tenemos el contacto directo con la gente y debemos ser protagonistas en la agenda climática. Guadalajara quiere ser símbolo para otras ciudades del mundo y mejorar la vida de quienes la habitan”, afirmó.

El jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal, Mario Silva, informó que el programa UCAP CAI de C40 ha permitido avances como la Hoja de Ruta para Edificios Públicos Existentes Neto Cero a 2025, con la meta de modernizar más de 400 inmuebles y lograr que la mitad cumpla estándares de eficiencia energética hacia 2050.

Asimismo, anunció la próxima inauguración de una unidad médica diseñada con criterios de eficiencia energética, muestra del compromiso local e internacional con la acción climática.