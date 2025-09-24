Superan meta de reforestación para 2025 en Jalisco

Con la plantación de más de 161 mil árboles en 43 municipios de Jalisco, en un total de 310 hectáreas, esta mañana se dio a conocer que se superó la meta de reforestación de 136 mil ejemplares para la entidad, impuesta en junio pasado por el gobernador Pablo Lemus, siendo el Bosque La Primavera el espacio más beneficiado.

En total se llevaron a cabo 173 jornadas de reforestación en el estado, que contaron con la participación de 6 mil 385 personas. En el Bosque se plantaron 28 mil 406 árboles nativos, en una superficie de 43.03 hectáreas, lo que representa un incremento de 51 % de ejemplares en comparación con 2024, así como un aumento del 43 % de área reforestada.

El director general de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet), Daniel Graf Pérez , explicó que el 94.08 % de las reforestaciones se hicieron con fines de protección y restauración, priorizando áreas afectadas por incendios y plagas forestales. Se intervinieron ejidos y comunidades, predios privados, áreas naturales protegidas y parques urbanos.

En tanto, Jesús Cortés Aguilar, director del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) , destacó que producen alrededor de 50 mil plantas al año y la meta es duplicar la producción para 2026. Además, señaló que contribuyeron con una cuarta parte de los árboles para reforestar, que se establecieron como meta este 2025, con 40 mil 600 ejemplares, y añadió que el 62 % fue destinado al Bosque La Primavera.

Por su parte, el director de manejo de fuego de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Miguel Valles Pérez , indicó que hasta la fecha se han registrado 910 incendios forestales en Jalisco, afectado a una superficie aproximada de 99 mil hectáreas, mientras que sólo en el Bosque La Primavera se han reportado 52 incendios, que han afectado entre mil y 2 mil hectáreas.

El director general de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet), Daniel Graf Pérez, declaró que se intervinieron ejidos y comunidades, predios privados, áreas naturales protegidas y parques urbanos. EL INFORMADOR / O. González Hernández

En este sentido, Gabriel Vázquez Sánchez, director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera , lamentó que el Área Natural Protegida haya sufrido "mucho daño" en la temporada de estiaje pasada, pero celebró que año con año ha aumentado el número de árboles plantados en este espacio, así como los programas de reforestación y la participación activa de la ciudadanía en estas iniciativas.

En 2023 se reforestaron 12 mil 788 árboles en el Bosque, con un beneficio a 31.5 hectáreas, mientras que el año pasado fueron 18 mil 691 ejemplares, para una superficie de 30 hectáreas, hasta llegar a más de 28 mil 400 en 2025 y superar las 43 hectáreas.

" En esta ocasión realizamos 76 eventos de reforestación donde plantamos 28 mil 406 árboles en 12 parajes que fueron afectados por incendios en los últimos dos años, y en los cuales se realizaron labores de conservación de suelos previo a la reforestación […]. Con estas acciones pudimos incrementar un 51 % el número de árboles plantados con respecto a 2024, un 43 % incrementamos la superficie reforestada y aumentamos un 17 % la participación voluntaria de ciudadanos en nuestros canales de reforestación ", comentó.

Finalmente, la jefa de Manejo Forestal y de Suelos de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), Jaqueline Echeverría , resaltó la donación de árboles por parte de empresas, instituciones y asociaciones civiles a través de jornadas de arborización durante el temporal de lluvias de este año. Los organismos participantes fueron Fundación Azteca, Verde Valle, SESAJAL, la Cámara Nacional de la Industria Maderera (CANAINMA) y la Universidad Panamericana.

" En total, estas jornadas representaron mil 459 árboles, que son una contribución a la ciudad y ayudan a fortalecer la biodiversidad, a incrementar la cobertura vegetal y, sobre todo, para poder conciliar una ciudad más verde y resiliente ", finalizó.

Te puede interesar: Noroña denuncia robo en su polémica casa de Tepoztlán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF