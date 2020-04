Chofer culpa a enfermera por contingencia; lo procesan

“Soy una prestadora de servicio público y el hecho de que me haga mención de que nosotras tenemos la culpa de que nuestro país esté así, ya es una discriminación hacia mi profesión”, señaló Yadira García, la enfermera que el pasado 17 de abril fue víctima de un chofer que se negó a prestarle el servicio.

El sujeto ya fue vinculado a proceso por delitos contra la dignidad de las personas, informó la Fiscalía del Estado.

Ese día, la enfermera esperaba el camión sobre la avenida De las Torres, en la colonia Central Nueva, cuando llegó una unidad de la ruta 619 que abordó; sin embargo, una vez arriba el chofer la comenzó a amedrentar.

“Me subí, ve mi identificación de mi trabajo y en el momento en el que ve mi identificación me empieza a decir que me baje del transporte público. No me bajé, le dije que no me iba a bajar, fui y me senté y ni siquiera me recibió el pago”.

El sujeto, identificado como Oscar Eduardo “N”, prosiguió con sus agresiones verbales, lo que provocó la molestia de la enfermera, quien no tuvo apoyo del resto de los pasajeros.

“Nadie dijo nada. Me dijo que le iba a hablar a una patrulla, que me bajara, al final de cuentas no hizo nada, nada más las palabras que me dijo, que por medio de mi profesión estaba el país como está”.

Yadira acudió a denunciar el hecho al Ministerio Público que inició una carpeta de investigación donde se reunieron elementos para formular cargos en contra del señalado. Este miércoles un juez lo vinculó a proceso por delitos contra la dignidad de las personas e impuso medidas cautelares por un periodo de seis meses, tiempo en el cual deberá acudir a firmar de manera periódica a Puente Grande.

La Fiscalía detalló que hasta el 28 de abril se han recibido 19 denuncias por agresiones contra el personal médico por el COVID-19; de éstas, se han vinculado a proceso a dos personas.

La mayoría de las denuncias que se han presentado es de trabajadores del sector de salud público y 11 de las víctimas son mujeres, tanto del sector privado y público.

Entre los delitos que señalados están, además de en contra de la dignidad de las personas, lesiones o tentativas para provocar un daño físico, agresiones verbales, daño en las cosas y amenazas.

LS