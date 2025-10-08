Miércoles, 08 de Octubre 2025

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 8 de octubre

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Aprovecha las ofertas en La Comer y Fresco por el Miércoles de Plaza hoy 8 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 8 de octubre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Pepino a $14.90 pesos el kilo
  • Jitomate Saladet a $14.90 pesos el kilo
  • Papa Blanca a 19.90 pesos el kilo
  • Aguacage Hass a $39.90 pesos el kilo
  • Jitomate bola a $21.90 pesos el kilo
  • Calabaza italiana a $32.90 pesos el kilo
  • Papaya maradol a $34.90 pesos el kilo
  • Tuna Blanca a $29.90 pesos el kilo
  • Toronja Sangría a $36.90 pesos el kilo
  • Plátano macho a $39.90 pesos el kilo
  • Guayaba a $42.90 pesos el kilo
  • Pera de Anjoy a $59.90 pesos el kilo
  • Chayote sin espinas a $28.90 pesos el kilo
  • Lechuga romana a $21.90 pesos la pieza
  • Zanahoria a $21.90 pesos el kilo
  • Limón agrio con semilla a $36.90 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious a $39.90 pesos el kilo
  • Uva blanca sin semilla a $98.50 pesos el kilo
  • Apio por kilo a $25.90 pesos
  • Nopales a $29.90 pesos el kil
  • Pimiento semáforo a $39.90 pesos la pieza
  • Tomate verde sin cáscara a $46.90 pesos el kilo
  • Chile poblano a $59.90 pesos el kilo
  • Cilantro a $7.90 pesos la pieza
  • Elote blanco a $9.90 pesos la pieza
  • Brócoli a $49.90 pesos el kilo

Carnes, pollos y pescados

  • Milanesa de Centro de Res Selecto a $269.70 el kilo
  • Bistec de Pierna de Cerdo Selecto a $139.70 el kilo
  • Filete de Salmón a $399.00 el kilo
  • Camarón chico con cabeza a $236.00 el kilo

