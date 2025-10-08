Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de octubre, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 1 de octubre con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 8 de octubre por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Pepino a $14.90 pesos el kilo

Jitomate Saladet a $14.90 pesos el kilo

Papa Blanca a 19.90 pesos el kilo

Aguacage Hass a $39.90 pesos el kilo

Jitomate bola a $21.90 pesos el kilo

Calabaza italiana a $32.90 pesos el kilo

Papaya maradol a $34.90 pesos el kilo

Tuna Blanca a $29.90 pesos el kilo

Toronja Sangría a $36.90 pesos el kilo

Plátano macho a $39.90 pesos el kilo

Guayaba a $42.90 pesos el kilo

Pera de Anjoy a $59.90 pesos el kilo

Chayote sin espinas a $28.90 pesos el kilo

Lechuga romana a $21.90 pesos la pieza

Zanahoria a $21.90 pesos el kilo

Limón agrio con semilla a $36.90 pesos el kilo

Manzana red Delicious a $39.90 pesos el kilo

Uva blanca sin semilla a $98.50 pesos el kilo

Apio por kilo a $25.90 pesos

Nopales a $29.90 pesos el kil

Pimiento semáforo a $39.90 pesos la pieza

Tomate verde sin cáscara a $46.90 pesos el kilo

Chile poblano a $59.90 pesos el kilo

Cilantro a $7.90 pesos la pieza

Elote blanco a $9.90 pesos la pieza

Brócoli a $49.90 pesos el kilo

Carnes, pollos y pescados

Milanesa de Centro de Res Selecto a $269.70 el kilo

Bistec de Pierna de Cerdo Selecto a $139.70 el kilo

Filete de Salmón a $399.00 el kilo

Camarón chico con cabeza a $236.00 el kilo

