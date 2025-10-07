En el marco de las elecciones para elegir representantes estudiantiles en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), las votaciones fueron suspendidas debido a los actos de violencia que protagonizaron integrantes de la Unión de Juventudes Revolucionarias de México (UJRM) en contra de estudiantes y personal universitario.

Los hechos ocurrieron cuando se llevaba a cabo la jornada electoral. Jóvenes de dicho grupo ingresaron al plantel, agredieron a alumnos y destruyeron urnas, lonas y material de propaganda.

Al momento la Universidad de Guadalajara no se ha pronunciado al respecto, y se desconoce cuándo se reanudarán las votaciones, que registraban una alta participación estudiantil. Personal universitario intervino para reestablecer el orden y la seguridad en el Centro Universitario.

Académicos y estudiantes exigieron una investigación para determinar responsabilidades, y demandaron que se garantice el derecho a participar en los comicios sin amenazas ni actos de violencia.

"A los feuistas les duele más una urna que los estudiantes que fueron reprimidos en su mismo Centro y en Rectoría General, y aún así se atreven a decir que representan a la comunidad estudiantil", compartió la UJRM en sus redes sociales, atribuyéndose los actos de violencia registrados en el CUCSH.

EE