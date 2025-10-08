Así es como el pago en efectivo te ayuda a gastar menos

¿Eres de las personas que nunca trae dinero en efectivo? Puede que esta información te cambie la perspectiva con respecto a esa decisión, especialmente si te interesa ahorrar o simplemente tener una relación más consciente con el dinero.

Distintos estudios en psicología señalan que pagar en efectivo puede ayudarte a gastar entre un 15 y un 25 por ciento menos. La razón detrás de ello sería un fenómeno que ha sido nombrado como "el efecto del dolor de pagar". De acuerdo con dichos estudios, existe una sensación emocional en las personas al momento de entregar dinero físico, el cual estaría ausente cuando se implementan otros métodos de pago.

El hecho de ver cómo el dinero sale de nuestros bolsillos y se va de nuestras manos generaría un freno psicológico que hace pensar si realmente vale la pena realizar el gasto. Dicha sensación estaría ausente cuando se realizan pagos con tarjetas de crédito o débito e incluso a través de transferencia.

Por otro lado, el diferir pagos en tarjetas de crédito genera la ilusión de que no se está gastando tanto, por lo que suele favorecer la tendencia de que la persona consuma más productos y gaste más dinero.

Otro aspecto que es útil con dinero en efectivo es que te puede hacer consciente del flujo del mismo en tus manos. Qué tanto dura, en qué se gasta y qué tan rápido se gasta. Todas ellas, preguntas que deberán ser respondidas en búsqueda del ahorro o de la estabilidad financiera. También ayudaría a identificar cuáles son compras compulsivas y cuáles no.

Así que ya lo sabes, procura el dinero en efectivo y cumple tus objetivos de ahorro.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB