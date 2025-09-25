En su Cuarto Informe de Gobierno, el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, destacó los logros en materia de Turismo, Servicios de salud, Seguridad y defensa del lago.

En el segmento de Seguridad el alcalde aseguró que los delitos disminuyeron un 24%, se invirtieron 30 millones de pesos en equipamiento y se aumentó 35% la fuerza laboral.

Aguirre Curiel también resaltó las acciones en materia de Educación, dijo que se cuenta con un terreno de 4 hectáreas para que haya un hospital-escuela con el apoyo de la Universidad de Guadalajara y del Gobierno del Jalisco tal y como sucedió en Tonalá y en Puerto Vallarta.

"Aprovecho para agradecer a la maestra Karla Planter, rectora General de la Universidad de Guadalajara, por continuar con la disposición y la visión de consolidar el centro universitario de Chapala el próximo año en las instalaciones del terreno antes conocido como Media Park", dijo.

Agradeció la gestión y el trabajo de la rectora del Centro Universitario de Chapala, Patricia Rosas, quien ha sido una gran aliada para trabajar en conjunto programas y actividades de beneficio para la población.

En materia de movilidad dijo que en conjunto con el Gobierno del Estado, la Unión Europea y Aipromades impulsan un proyecto de movilidad y logística único en la región, financiado por el fondo EUROCLIMA+.

Añadió que se trabaja en conjunto con seis municipios ribereños en el Plan Regional de Movilidad para ofrecer traslados modernos y sustentables que eleven la calidad de vida de la población.

"Ya tenemos preparado el nodo vial en el crucero de Walmart que conectará con nuestro Pueblo Mágico de Ajijic en la calle Lázaro Cárdenas, así como el proyecto de cableado oculto en el primer cuadro del Pueblo Mágico de Ajijic, con una inversión de 30 millones de pesos en forma tripartita con el Gobierno municipal, Fideicomiso de Turismo del Interior del Estado y del fondo de Pueblos Mágicos", comentó.

Alejandro Aguirre Curiel habló sobre la defensa que emprendió por el Lago de Chapala en conjunto con otros alcaldes ribereños. "Este lago no es solo agua: es nuestra vida, es nuestra identidad, es el futuro de nuestras hijas e hijos. Es la herencia que debemos proteger y el símbolo de lo que somos", sostuvo.

TAMBIÉN LEE: Tlaquepaque inicia rehabilitación de alcantarillado en Villa Fontana

Agradeció el respaldo del Gobernador, Pablo Lemus, quien apoyó y respaldó y demostró que en la defensa del lago no hay distinción de colores.

"Y en esta lucha por nuestro lago, también agradecemos el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido clara en que la gestión responsable del agua es un compromiso de Estado", concluyó.

En el evento realizado en Ajijic estuvieron presentes la diputada Claudia Murguía, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido.

YC