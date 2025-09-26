Así luce el socavón de Av. Juan Gil Preciado (VIDEO)

Un nuevo socavón ha aparecido sobre la avenida Juan Gil Preciado sobre la lateral de la vialidad en su cruce con Valle Imperial en la colonia Nuevo México de Zapopan. En esta mañana, elementos de Policía Vial Jalisco se encuentran en el sitio y han realizado un cierre parcial de un carril para evitar accidentes.

Dicha vialidad se ha visto afectada en las últimas semanas debido a las lluvias que se han presentado en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Los colonos han realizado diversos reportes ciudadanos ante la aparición de baches derivados del desgaste. El pasado 18 de septiembre se realizaron diversas reparaciones en la avenida permitiendo que el tránsito se normalice.

No obstante, esta mañana de viernes 26 de septiembre se reporta la aparición de un profundo socavón en el carril interior de la vialidad Juan Gil Preciado en su cruce con Valle Imperial. El hoyanco aparenta ser de varios metros de profundidad y mucho más ancho de lo que aparenta la superficie.

A los conductores que circulen por dicha avenida se les solicita atender las indicaciones de los oficiales y respetar el cierre parcial.

Así luce el socavón de Av. Juan Gil Preciado

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB