El pronóstico del sitio especializado Meteored para este jueves 25 de septiembre señala que en la Ribera de Chapala predominará un cielo parcialmente nublado, sin descartar la posibilidad de lluvias ligeras. Este jueves en Ajijic se espera un cielo parcialmente nublado, y no se descarta a posibilidad de una lluvia débil en horas de la tarde y la noche:Se prevé una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 19°.Para Jocotepec se pronostica una combinación de nubes y Sol. Durante la tarde es posible que se presente una tormenta con actividad eléctrica.Se espera que la temperatura máxima alcance los 29° C, y la mínima los 17°.En Chapala se prevé un cielo nuboso con intervalos de Sol. Ya entrada la noche, a las 23:00 horas, hay 30% de posibilidad de que se presente una lluvia débil.En cuando a temperatura, se prevé una máxima de 26° C, y una mínima de 19°.Durante las primeras horas de la mañana se espera que en Ocotlán prevalezca un cielo parcialmente nuboso, posteriormente se espera la presencia ocasional del Sol. A las 17:00 horas hay 30% de probabilidad de lluvia.Se espera una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 16°.