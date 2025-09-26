El actual temporal de lluvias ha sido significativo en varias zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) debido a las severas afectaciones que se han presentado.

El meteorólogo Carlos Román Castañeda indicó que los meses de junio y agosto de 2025 han registrado precipitaciones superiores al promedio histórico. De acuerdo con el especialista, el fenómeno de El Niño y su transición hacia la neutralidad favoreció tormentas intensas en periodos cortos.

Sin embargo, el desorden territorial y la falta de la infraestructura de drenaje y colectores amplifican la percepción de tormentas más severas, según explicó Juan Pablo Macías, especialista en temas hídricos:

“Si tenemos lluvias intensas y le agregamos el desorden territorial, obtenemos la fórmula perfecta para inundaciones significativas”.

¿Qué zonas del Área Metropolitana de Guadalajara han sido las más afectadas por el temporal de lluvias?

Los expertos coincidieron en que las zonas más afectadas durante el presente temporal de lluvias se encuentran en el Sur y el Oriente del Área Metropolitana de Guadalajara, específicamente los límites entre Tlaquepaque y Guadalajara, el Norte de Zapopan y el Sur en Tlajomulco.

La inundación que alcanzó los 7 metros de altura en la colonia La Martinica por una intensa lluvia el pasado 15 de julio, dejando daños en 144 viviendas, es uno de los eventos que más ha impactado a la ciudadanía desde que comenzó el temporal y hasta la fecha.

A este se le suma el desbordamiento del Arroyo Seco el pasado 24 de junio que ocasionó daños en el menaje de al menos 14 casas de la colonia El Mante, en el municipio de Zapopan.

También se encuentran las inundaciones registradas en Adolf Horn las últimas semanas, debido también al desbordamiento del Arroyo Seco, impidiendo la movilidad a vecinos de ese punto de Tlajomulco de Zúñiga.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, encabezada por Sergio Ramírez López, hasta el momento suman 18 víctimas mortales por el temporal en el estado.

El Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) marca en el Mapa único de Inundaciones 363 puntos críticos. Por su parte, la plataforma Georiesgos, desarrollada por académicos de la Universidad de Guadalajara, detecta 580 zonas susceptibles a inundaciones, de las cuales 180 son de alto riesgo.

Ante esta situación, con el propósito de reducir el impacto negativo de las precipitaciones en la metrópoli, las autoridades estatales proyectan un colector profundo en el sexenio, para el cual se requeriría una inversión de alrededor de 9 mil millones de pesos.

Para evitar exponerse a situaciones riesgosas por zonas anegadas, los habitantes de la ciudad pueden recurrir a herramientas para tener conocimiento de inundaciones en tiempo real, como las redes oficiales de las unidades de Protección Civil y Bomberos municipales, además de la app Jalisco Alerta.

