La oportuna intervención de elementos de la Policía de Jalisco permitió rescatar a un menor de un presunto secuestro virtual y evitó que sus padres fueran enganchados por los supuestos plagiadores en Guadalajara.

Oficiales de la Policía Escolar recibieron un llamado de apoyo por parte de la subdirectora administrativa del plantel CETI Colomos, quien reportó que alumnos le informaron que uno de sus compañeros supuestamente había recibido una llamada, en la que un desconocido le dijo que su madre había sufrido un accidente, y le pidió que abandonara el plantel sin informar a nadie.

De manera paralela, la madre del menor, presuntamente recibió otra llamada en la que le exigían un depósito bancario de 600 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de su hijo.

Incluso, los extorsionadores enviaron fotografías de un individuo en ropa interior e hincado, al parecer para hacerle creer que se trataba del adolescente.

Los oficiales activaron el protocolo de atención a secuestros virtuales, con ayuda de la tecnología obtuvieron la última ubicación del teléfono celular del menor, lo que permitió coordinar labores con la Unidad de Búsqueda de Personas de la Policía del Estado.

Esta labor les permitió localizar al menor de 17 años en el Parque Ávila Camacho, en aparente crisis nerviosa, por lo que recibió atención de personal de la Unidad de Atención a la Comunidad (UPAC) sin requerir traslado médico.

De forma simultánea, los oficiales contactaron a los padres del afectado, su asesoría y acompañamiento impidió que realizaran algún depósito a los criminales.

Del caso tomó conocimiento un agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Extorsiones y Secuestros.

