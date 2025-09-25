Mery Pozos confirma reasignación de presupuesto a UdeG

Luego de que la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, calificara como un “error humano” el recorte del 56 por ciento, alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos, al presupuesto de la casa de estudios para 2026, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Mery Gómez Pozos, indicó que ya se trabaja con la Secretaría de Hacienda en la resignación de recursos.

Las gestiones se llevan a cabo con el respaldo de la fracción de Morena en la Cámara baja y de la Secretaría, con lo que se descarta alguna reducción presupuestal que afecte las labores de la Universidad para el próximo año.

Se espera que el presupuesto para la casa de estudios de 2026 crezca alrededor del dos por ciento, conforme a la inflación. En días pasados, Planter Pérez afirmó que constantemente están planteando nuevos proyectos, actividades y centros universitarios. Además, resaltó que cuentan con cuatro planteles de educación superior que necesitan equipamiento y crecer la planta docente, mientras que se proyecta la construcción de la Universidad Aeronáutica.

Por ley, el presupuesto de la UdeG no puede ser menor a lo que se entregó el año anterior directo. Para 2025, la institución recibió por parte de la federación siete mil 321 millones de pesos. En tanto, el Gobierno del Estado aporta el 52 por ciento del presupuesto de la institución, mientras que la federación el 48 por ciento.

YC