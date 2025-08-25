Este 26 de agosto se celebra el Día del Perro, ¿y qué mejor forma de festejar a los lomitos que con una escapada a la playa?

La combinación de sol, arena y mar ya es irresistible, y no hay mejor manera de redondearla que con una salida a comer.

En años recientes han crecido las opciones gastronómicas que incluyen dentro de su oferta la opción de asistir con perritos, proporcionando espacios cómodos para ellos y en ocasiones algunos manjares para su disfrute.

De acuerdo con Juan Luis Reed, director senior para América Latina de la plataforma de reservas Open Table: “un 72% de los dueños de mascotas señala que la principal barrera para salir a comer con sus perros es la falta de opciones pet-friendly, y un 51% indica que saldría más seguido si fuera más fácil encontrar restaurantes que los reciban”.

La plataforma ofrece un apartado con opciones de restaurantes en diversas ciudades del país que aceptan mascotas.

Con ello en mente, te presentamos tres opciones gastronómicas para celebrar el Día del Perro o cualquier momento especial con tu mascota si te encuentras en Puerto Vallarta.

* Ocean Grill

Suculenta coctelería combinada con platillos de mar con un toque a la parrilla. Frescura que va de la mano con la vista que ofrece de la playa desde su magna palapa, una opción ideal a cielo abierto. Gran atención, incluida la de Petoche, el perrito que recibe a los huéspedes.

El recinto se encuentra cerrado en renovación pero reabre el 28 de octubre. Más información en su Instagram @oceangrillvallarta

* Hacienda San Ángel Gourmet

Además de contar con opción de hospedaje y day pass, este espacio ofrece uno de los restaurantes más aclamados en pleno corazón de Puerto Vallarta, por lo que también es uno de los mejores ubicados en el destino jalisciense.

Bellamente decorado en cantera, colocará en tu mesa los frutos del mar, bebidas de alta gama y un espacio bien pensado para el disfrute humano…y canino.

Suele ofrecer promociones todo el año, por lo que vale la pena que explores su Facebook, donde las anuncia con antelación. Los encuentras como @haciendasanangel

* La Palapa Restaurante

Combinación de comida gourmet, un servicio esmerado y la vista del Océano Pacífico acariciando tus sentidos. ¡A pie de playa se come más sabroso!

Con más de 60 años de historia, es ya un referente en la lista gastronómica para muchos viajeros. Ofrece desde desayunos hasta cenas, además de camastros para dejarte llevar por el oleaje con un coctel en la mano y tu lomito disfrutando del momento. Descubre su menú en www.facebook.com/lapalapapv

