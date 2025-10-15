Canirac busca impulsar industria restaurantera de Jalisco

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) presentó esta mañana la edición 2025 del Summit Restaurantero y el Premio al Mérito Restaurantero.

El evento se realizará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas el 12 y 13 de noviembre y reunirá a los principales actores de la industria restaurantera, hotelera y gastronómica de México como chefs, empresarios, académicos y estudiantes.

El Summit Restaurantero 2025 contempla el primer día la visión del futuro de la industria gastronómica de Jalisco, la expansión de marcas, el turismo gastronómico y la innovación en el sector.

El segundo día se centra en el diseño, las buenas prácticas empresariales y el marketing gastronómico.

Se trata del encuentro más importante de Occidente para el sector y representa una plataforma clave para el intercambio de ideas, la profesionalización del talento y la consolidación de alianzas estratégicas.

Gregorio Godoy, presidente de Canirac Jalisco busca consolidarse como foro de referencia nacional que busca la visibilización del sector, impulsa la innovación, sostenibilidad y profesionalización.

"Lo que queremos es hacer visibles a los restauranteros y restaurantes que tienen toda una carrera en el gremio en Jalisco y en Guadalajara y no se les ha reconocido", comentó.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo, dijo que Summit Restaurantero 2025, busca resaltar la importancia de este sector en el estado.

"En Jalisco tenemos todos los elementos necesarios para ser un gran destino de turismo gastronómico. El segmento turístico gastronómico es uno de los que más aporta en la economía de las personas, estamos hablando que el 30 por ciento de los turistas se va en consumo de alimentos", comentó.

En Jalisco se pueden encontrar oferta gastronómica en restaurantes, mercados, food truck, cocina tradicional y experiencias gastronómicas en diferentes rutas turísticas.

"También tenemos grandes talentos muchos de los cuales figuran en la lista de los mejores chefs del mundo, creemos que la gastronomía de Jalisco tiene que seguir fortaleciendo y este tipo de eventos lo logran", aseguró.

