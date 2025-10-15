Calaverandia, el Parque Temático más espectacular dedicado al Día de Muertos, regresa este 2025 con una sexta edición renovada, conmovedora y más deslumbrante que nunca. Una experiencia de más de cinco hectáreas repletas de encanto y emoción, a través de espectáculos multimedia, música en vivo, gastronomía mexicana, tecnología interactiva y nuevos photomoments.

Desde su primera edición en 2017, Calaverandia ha cautivado a visitantes de todo el mundo al fusionar tecnología, arte y tradición. Más de 400 mil personas ya han caminado entre sus impresionantes espectáculos, instalaciones artísticas, performance, oferta gastronómica mexicana y música en vivo; envueltos en el aroma del copal, las flores de cempasúchil y la magia que sólo esta celebración mexicana puede ofrecer.

Un fenómeno cultural que traspasa fronteras

En 2024, Calaverandia logró un récord con 15 fechas consecutivas de boletos agotados; su impacto trasciende nuestras fronteras: turistas de más de 15 países han sido parte de la experiencia, principalmente visitantes internacionales provenientes de Estados Unidos, Costa Rica y Francia. Este fenómeno cultural consolida a Calaverandia como el único Parque Temático del Día de Muertos en el mundo.

Espectáculos y atracciones principales:

ALMA Espectáculo Multimedia 4D, ¡Una experiencia inmersiva única! Sumérgete en una experiencia emocionante, donde el Día de Muertos cobra vida, déjate llevar por la emoción de esta fascinante historia proyectada sobre una pantalla de agua de más de 30 metros con nuevos efectos especiales, impresionantes performers, iluminación robótica, pirotecnia e innovadora tecnología. Vive la mexicanidad de este día a través de una experiencia multisensorial que tocará lo más profundo de tu alma.

El Gran Altar ¡La celebración más viva!

Un hermoso espectáculo que te llevará a un viaje emocional único, en un impresionante escenario de más de 15 metros de altura. Prepárate para sentir alegría, amor y nostalgia mientras talentosas voces y grandes músicos rinden homenaje a los que en vida llenaron nuestros corazones de alegría.

Omitlán ¡Un pueblo mexicano de antaño fuera de la realidad!

Es un lugar donde la alegría y la imaginación se desbordan a cada paso. Con casas hechas de huesos y rincones repletos de colores vibrantes, aquí es imposible no sentirse como un niño otra vez. En Omitlán, la diversión no tiene límites, y cada esquina está llena de sorpresas. Lo imperdible de este lugar es la Gran Resbaladilla con una increíble sorpresa y la mágica fuente de pelotas.

El Inframundo, una fascinante aventura

Adéntrate en las profundidades de esta travesía prehispánica llena de misteriosos obstáculos y enigmáticos personajes. El Inframundo no es solo un viaje, es un encuentro con lo sagrado, un recorrido por los caminos que nuestros antepasados crearon para conectar con el más allá, prepárate para un lugar lleno de misticismo y tecnología que despertará en ti emociones inimaginables y descubre esta fascinante aventura conectando con la esencia de nuestras tradiciones ancestrales.

El Cementerio, un homenaje al recuerdo

Visita el primer cementerio interactivo del mundo, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran en un susurro de memorias. Aquí, honramos y nos reencontramos con la esencia de nuestros seres queridos; rodeados por el suave aroma de velas, copal y cempasúchil… descubre el asombroso mausoleo y escucha las historias que cada tumba tiene para contar, como si las almas mismas se revelarán en un suspiro. Este lugar es un homenaje a la vida, al amor y al recuerdo, donde cada paso es un tributo a lo eterno.

Horario: Domingo, martes, miércoles y jueves de 19:00 hrs a 00:00 hrs

Viernes y sábado de 19:00 hrs a 01:00 hrs * Cerrado lunes

