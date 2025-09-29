Río Tajo se desborda e inunda Tototlán (VIDEO)

La unidad de Protección Civil del estado de Jalisco envió personal de apoyo a distintas regiones de Jalisco luego de la fuerte lluvia que se presentó durante la noche del domingo y la madrugada del lunes en distintos municipios del estado.

En Tototlán, las condiciones climáticas causaron el desbordamiento del río Tajo, provocando diversas afectaciones en el municipio. Al momento se señala que hay viviendas afectadas y vehículos arrastrados, sin embargo, el conteo final de daños está por informarse.

Para reforzar las acciones en el municipio, Protección Civil estatal envió dos unidades y cuatro oficiales para apoyar a la población y llevar a las personas a puntos seguros en coordinación con Protección Civil Tototlán.

A su vez, se atienden las afectaciones que la lluvia provocó en Zapotlán del Rey, en donde se reporta de manera preliminar 12 casas con ingreso de agua, de las cuales 6 tendrían daños en menaje.

En esta mañana de lunes 29 de septiembre, oficiales de Protección Civil Jalisco apoyan a los ciudadanos de ambos municipios en respaldo con las autoridades locales.

OB