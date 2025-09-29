Lunes, 29 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Río Tajo se desborda e inunda Tototlán (VIDEO)

Elementos de Protección Civil Jalisco y autoridades municipales apoyan a los ciudadanos del municipio

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Tototlán sufrió una fuerte inundación tras el desbordamiento del río Tala luego de las lluvias de las últimas horas. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil Jalisco

Tototlán sufrió una fuerte inundación tras el desbordamiento del río Tala luego de las lluvias de las últimas horas. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil Jalisco

La unidad de Protección Civil del estado de Jalisco envió personal de apoyo a distintas regiones de Jalisco luego de la fuerte lluvia que se presentó durante la noche del domingo y la madrugada del lunes en distintos municipios del estado.

En Tototlán, las condiciones climáticas causaron el desbordamiento del río Tajo, provocando diversas afectaciones en el municipio. Al momento se señala que hay viviendas afectadas y vehículos arrastrados, sin embargo, el conteo final de daños está por informarse.

Para reforzar las acciones en el municipio, Protección Civil estatal envió dos unidades y cuatro oficiales para apoyar a la población y llevar a las personas a puntos seguros en coordinación con Protección Civil Tototlán.

A su vez, se atienden las afectaciones que la lluvia provocó en Zapotlán del Rey, en donde se reporta de manera preliminar 12 casas con ingreso de agua, de las cuales 6 tendrían daños en menaje.

En esta mañana de lunes 29 de septiembre, oficiales de Protección Civil Jalisco apoyan a los ciudadanos de ambos municipios en respaldo con las autoridades locales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones