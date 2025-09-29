Esta semana arrancó mojada para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pues una lluvia de moderada a fuerte sorprendió a sus habitantes durante las primeras horas del día. La precipitación generó a su paso estragos en distintos puntos de la ciudad, principalmente por inundaciones.

A través de sus redes sociales, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco informó que, debido a la acumulación de agua en algunas vialidades, se realizaron cierres a la circulación vehicular.

Entre los puntos afectados se encuentra el retorno de Mariano Otero y Anillo Periférico, además del retorno de Anillo Periférico y avenida Belisario Domínguez.

Asimismo, se realizó cierre a la circulación sobre la lateral de la avenida López Mateos y la calle Cruz del Sur, vialidad donde el agua alcanzó hasta un nivel de 40 centímetros.

El paso a desnivel de la avenida Ávila Camacho y la avenida Juan Pablo II también permanece cerrado. En el sitio, personal de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan ya realizan labores para desahogar la vía.

En el paso a desnivel de anillo Periférico y la avenida López Mateos se cerró un carril debido a un encharcamiento significativo, sin embargo, en este momento de la mañana ya fue abierto nuevamente.

Otras zonas que registran cierres parciales por inundación son:

Avenida Circunvalación y Félix Palavicini

Paso a desnivel de Laureles y Ávila Camacho (ambos sentidos)

Niños Héroes y Marcos Monteros

Medrano y avenida Malecón

Avenida López Mateos y Las Águilas (norte-sur)

Calzada Lázaro Cárdenas y Río Seco

Avenida López Mateos y La Calma (ambos sentidos)

La Policía Vial exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y optar por rutas alternas.

