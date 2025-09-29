Lunes, 29 de Septiembre 2025

Lluvia del lunes por la mañana causa estragos en la ciudad

Derivado de la lluvia registrada la mañana de este lunes, varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara presentan inundaciones

Por: Luz Borja

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones. ESPECIAL/Policía Vial Jalisco

Esta semana arrancó mojada para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), pues una lluvia de moderada a fuerte sorprendió a sus habitantes durante las primeras horas del día. La precipitación generó a su paso estragos en distintos puntos de la ciudad, principalmente por inundaciones.

A través de sus redes sociales, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco informó que, debido a la acumulación de agua en algunas vialidades, se realizaron cierres a la circulación vehicular.

Entre los puntos afectados se encuentra el retorno de Mariano Otero y Anillo Periférico, además del retorno de Anillo Periférico y avenida Belisario Domínguez.

Asimismo, se realizó cierre a la circulación sobre la lateral de la avenida López Mateos y la calle Cruz del Sur, vialidad donde el agua alcanzó hasta un nivel de 40 centímetros.

El paso a desnivel de la avenida Ávila Camacho y la avenida Juan Pablo II también permanece cerrado. En el sitio, personal de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan ya realizan labores para desahogar la vía.

En el paso a desnivel de anillo Periférico y la avenida López Mateos se cerró un carril debido a un encharcamiento significativo, sin embargo, en este momento de la mañana ya fue abierto nuevamente.

Otras zonas que registran cierres parciales por inundación son:

  • Avenida Circunvalación y Félix Palavicini
  • Paso a desnivel de Laureles y Ávila Camacho (ambos sentidos)
  • Niños Héroes y Marcos Monteros
  • Medrano y avenida Malecón
  • Avenida López Mateos y Las Águilas (norte-sur)
  • Calzada Lázaro Cárdenas y Río Seco
  • Avenida López Mateos y La Calma (ambos sentidos)

La Policía Vial exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y optar por rutas alternas.

