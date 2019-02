Candelaria Ochoa niega fin político en críticas a Secretaría de Igualdad

María Candelaria Ochoa respondió a los señalamientos del gobernador Enrique Alfaro y aseguró que detrás del rechazo al modelo estatal para atender la agenda de género no hay un trasfondo político, ya que se trata de una crítica a lo que considera, junto con colectivos feministas, una simulación a partir de un mero cambio de nomenclatura con la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

“Lo que Enrique (Alfaro) está haciendo con esa secretaría es engañarnos, es cambiarle el nombre para que todo siga igual o peor”, refirió la morenista.

La ex diputada también criticó el albazo en el Congreso local para extinguir el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), en donde protestó junto con otras activistas: “Él dice que yo manipulé el evento del día martes, pero la verdad no, yo no me puse de acuerdo con nadie”.

Alfaro acusó un “montaje” detrás de las descalificaciones a su propuesta para atender la agenda de género en el Estado. Dijo que las feministas critican en lo local una medida que apoyan a nivel nacional.

En julio de 2018, una carta enviada al entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, firmada por 607 feministas de 48 colectivos del país, incluido Jalisco, solicitaron que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se elevara a rango de secretaría y propusieron a Ochoa Ávalos para encabezarla.

“Entonces, ¿por qué de repente cambiaron de opinión?”, cuestionó el mandatario.

Ante esto, Ochoa reiteró que la propuesta de Alfaro es un engaño. Sobre su postulación, afirmó que ella fue propuesta por colectivos nacionales debido a su trayectoria en la lucha feminista.

Acentuó que, en su ánimo de construir, incluso le entregó el año pasado a Alfaro una propuesta para crear una Secretaría de Igualdad de Género.

El gobernador dio por cerrado el tema al publicarse la reforma en el Periódico Oficial del Estado y entrar en vigor ayer.