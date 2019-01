Ex titular de CEDHJ advirtió desventajas de extinguir al IJM

Guadalupe Morfín Otero, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), aseguró que desde que comenzó la elaboración de la iniciativa para reformar el mecanismo para el adelanto de las mujeres; le advirtió al entonces candidato a gobernador, Enrique Alfaro, sobre los riesgos que implicaba el planteamiento de eliminar al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).

Morfín Otero explicó que con la extinción del IJM se pierde la autonomía del ente encargado de tutelar las políticas de género en el estado, precisó que la conformación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres no cumple con especificaciones de los acuerdos y recomendaciones internacionales en la materia.

“Advertimos de los riesgos que traería la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, lamentablemente no fuimos escuchados y creo yo que gobernar no puede ejercerse bien sin cogobernar. Ese ejercicio de escucha de voces autorizadas; no puede hacerse selectivamente con quienes convengan”, comentó.

La ex regidora de Movimiento Ciudadano en Guadalajara confirmó que se sumará a las acciones jurídicas que anunciaron activistas para tratar de revertir la desaparición del IJM. Cuestionó la forma en la que los diputados aprobaron la reforma, con madruguete en los tiempos para evitar las manifestaciones; aseveró que aplicaron un “patriarcalismo asustadizo” al cerrar el diálogo con los colectivos que se oponen.

Añadió que sería importante que la administración estatal emprendiera una tarea de rectificación y enmienda para trabajar en conjunto con las activistas que criticaron los cambios.

La ex regidora aclaró que no forma parte de la actual administración estatal, refirió que, aunque no fue invitada al equipo de gobierno, mantiene relación de estima con Enrique Alfaro y otros integrantes del gabinete estatal como Hugo Luna y Bárbara Casillas.

“Nunca rompo relaciones, le tengo estima a él (Enrique Alfaro) a Hugo Luna, a Enrique Ibarra; siempre he sido una mujer de diálogo, pero mi manera de manifestar mi afecto es también diciendo la verdad cuando se han equivocado”; concluyó.

Declaran al 2019 como año de la igualdad de género

Un día después de aprobar la extinción del Instituto de las Mujeres, el pleno del Congreso avaló declarar este año como el de la igualdad de género. En el acuerdo avalado por los legisladores se especifica que esta declaratoria implica que en todas las comunicaciones oficiales de las autoridades estatales o municipales se debe utilizar la leyenda “2019, año de la igualdad de género en Jalisco”.

“Esto coincide muy bien con la creación de la Secretaría para la Igualdad de los Hombres y las Mujeres y pues será un impulso para que todas las instituciones estén involucradas dando prioridad al tema de las mujeres y para que en el Congreso se siga trabajando en esa materia. Que al ver esa leyenda sirva como un estímulo para que todos tengamos muy presente ese tema”; explicó Salvador Caro presidente de la Mesa Directiva.

