Más de 500 personas participaron esta mañana en la "Caminata 3 Km Contra el Cáncer Yo Actúo" con la finalidad de apoyar la lucha contra esta enfermedad.

Al evento asistieron mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y sus familiares, así como personal de distintas unidades médicas.

El contingente partió del cruce de las avenidas Federalismo e Ignacio L. Vallarta culminando el recorrido de 3 kilómetros en los Arcos de Guadalajara.

En el recorrido estuvo el director general del OPD Servicios de Salud Jalisco, José de Jesús Méndez de Lira, quien invitó a las y los jaliscienses a adoptar y promover las medidas para ganarle al cáncer de mama: "Si se detecta de forma oportuna podemos dar un tratamiento y salvar vidas, el cáncer no es sinónimo de muerte", dijo.

Beatriz, con 14 años como sobreviviente de cáncer de mama, estuvo al frente del contingente en su silla de ruedas.

"Me sentí una bolita en el pecho, nadie en mi familia había tenido cáncer, mi esposo me llevó, me dijo que tenía que ir a revisarme y ahí empezamos. El proceso de quimioterapia duró un año".

Ella, como sobreviviente de cáncer de mama, invitó a las mujeres a prevenir la enfermedad con la autoexploración de manera cotidiana, y si detectan alguna anomalía, acudir al médico para realizarse una mastografía.

"De cada 10 casos que se detectan de cáncer de mama, 6 de ellos son detectados de forma tardía", expuso Méndez de Lira.

Por lo anterior, recordó que la autoexploración mensual de las mamas es clave para poder actuar a tiempo.

Por su parte, la directora general de Salud Pública de la SSJ, Ana Gabriela Mena Rodríguez, invitó a las jóvenes a realizarse mensualmente la autoexploración y "a partir de los 25 años todas esa jóvenes que acudan a las unidades de salud para que tengan una exploración clínica por parte del personal médico y a todas las mujeres arriba de 40 hasta los 69 años una mastografía cada dos años".

La dependencia recordó que durante todo el mes de octubre, las instituciones del Sector Salud Jalisco intensifican las acciones de prevención, detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama en unidades médicas distribuidas en todo el estado.

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama.

PARA SABER

● En Jalisco, en promedio mueren 49 mujeres al mes por cáncer de mama.

● El grupo de edad donde se presentan más casos es de 50 a 55 años.

● En el 2022 se han realizado 255,691 exploraciones en las Clínicas de Mama en mujeres de 20 a 69 años y 59,174 mastografías en mujeres de 40 a 69 años.

