Conmemoran gesta de los Niños Héroes en Zapopan

Autoridades estatales y militares conmemoraron el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en un evento celebrado en la 15va Zona Militar, ubicada en el municipio de Zapopan.

El evento estuvo marcado por las ofrendas florales entregadas en cada uno de los sitios donde se reconoció a cada cadete que entregó su vida en la batalla del Castillo de Chapultepec, hace 178 años en la Ciudad de México.

Julio César Islas, comandante de la 15va Zona Militar, destacó la entrega de los cadetes y la importancia de la juventud en la actualidad, considerándola como "un tesoro invaluable". Al respecto, hizo un llamado a cuidarla y protegerla, principalmente de la delincuencia.

"Estamos conscientes de que la juventud es un tesoro invaluable. Es señal de salud nacional. Ningún sector o ámbito nacional debe privarse de ella, ningún coto delictivo debe adueñarse de la juventud mexicana, por eso debemos cuidarla y hacer esfuerzos denodados para protegerla y alejarla de quienes la miran como fuente de ingreso, como mercado de vicio y como objeto de consumo".

Asimismo, el comandante enfatizó en la oportunidad que tienen las Fuerzas Armadas para cuidar de la población joven del país, e hizo otro un llamado a la unidad nacional y de toda la población para ir en un mismo camino, cuestionando la indolencia, apatía e indiferencia.

EL INFORMADOR / M. Hernández

"Hay dos formas que trazan un mismo camino: la unidad nacional y la cohesión nacional. México requiere de todos, sin excepción ni distingos, una participación corresponsable de empresarios, funcionarios públicos y pueblo en general, que nos conduzcan con brújula hacia los objetivos de la nación sobre cualquier otro tipo de motivación".

Finalmente, se llevaron a cabo distintas acciones, entre ellas, una guardia de honor, honores a la bandera y pase de lista de los cadetes.

EL INFORMADOR / M. Hernández

