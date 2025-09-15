Fallecen tres mujeres en accidente carretero en San Juan de los Lagos

Saldo de tres mujeres fallecidas dejó un accidente ocurrido la noche de este domingo en el municipio de San Juan de los Lagos.

Se trató de un percance ocurrido en la Carretera San Juan de los Lagos a Encarnación de Díaz, a la altura de "El Agostadero", en el municipio de San Juan de los Lagos, en la zona de los Altos de Jalisco.

Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) recibió el reporte de la volcadura de un vehículo tipo SUV que cayó hacia un arroyo, a un costado de la vía carretera.

En dicho automotor viajaban seis personas, de las cuales, tres lograron salir por su propia cuenta, siendo valorados en el sitio por personal de Cruz Roja. Las tres personas resultaron en estado leve.

Mientras que las otras tres tripulantes fallecieron al haber quedado dentro del cuerpo de agua. Era una mujer de 38 años de edad y sus dos hijas, dos menores de 5 años y 6 meses respectivamente.

Personal especialista en Rescate Acuático de la corporación estatal acudió a prestar apoyo para extraer a las víctimas. Se desconocen las causas del accidente.

Al sitio también acudieron elementos de Protección Civil Municipal de San Juan y de la Cruz Roja.

OB