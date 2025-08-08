Calidad del aire AMG: Así amanece la ciudad HOY viernes 8 de agosto de 2025

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 08 de agosto de 2025, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena y en una zona se registra como Aceptable.

Índice de calidad de aire por zona:

Santa Margarita: 18 puntos IMECA

Santa Anita: 36 puntos IMECA

Las Pintas: 42 puntos IMECA

Miravalle: 47 puntos IMECA

Tlaquepaque: 25 IMECA

Oblatos: 24 puntos IMECA

Santa Fe: 45 puntos IMECA

Aquí el resto de zonas:

SEMADET / ESPECIAL

SEMADET / ESPECIAL

Afectaciones

Población en general:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Te puede interesar: Acta de nacimiento: Costos del trámite actualizados por estado

Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire son casetas cerradas que contienen analizadores para la medición de diferentes contaminantes, sensores meteorológicos y sistemas para la adquisición y manejo de datos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV