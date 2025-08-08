Todo entra en Puente Grande

La noticia sobre el operativo en el penal estatal de Puente Grande pasa fácilmente desapercibida. Se pierde en el mar de historias en redes y en Internet.

Pero el desfile de objetos prohibidos que decomisó la Secretaría de Seguridad Jalisco es un retrato elocuente de nuestras cárceles.

Lo que sucede ahí no es un mito. Es tan verdadero como estos objetos.

Basta hacer zoom a las cinco fotografías que compartió la Policía Estatal tras el operativo realizado el miércoles 6 de agosto en los 14 módulos del reclusorio.

El reporte oficial consignó estos objetos y cantidades:

15 cuchillos de todos los tamaños: delgados, tipo machete, un cuchillo de monte, otros con sierras, plegables y alargados, y otros tipo pica hielo; dos bastones policiales retráctiles, cuatro celulares, una planta de marihuana, dos litros de pulque, 35 encendedores, 15 cortaúñas, 16 tijeras, 22 chips para celulares, tres planchas de ropa, 155 pipas para consumir crystal, dos memorias USB, cargadores para celular, 8 espejos, cinco réplicas de arma de fuego largas y otras cinco réplicas de armas de fuego cortas…

Pero en las fotografías se alcanzan a apreciar más objetos que añado al reporte oficial:

…martillos, una segueta, una llave tipo perico, un cincel, desarmadores, una pinza mecánica, pedazos de varilla, una secadora para el cabello, unos audífonos de diadema, un foco, un pequeño motor eléctrico, un control de videojuego, una batería externa, una lupa, una cangurera negra con la marca Louis Vuitton, cerraduras, manijas, tornillos, tuercas…

…un frasco con gel antibacterial, un cúter, cadenas metálicas, tubos, termos, bolsitas con aparente droga, una pistola hechiza, papel para forjar, ganzúas, rastrillos, una cajita con cuatro lipsticks y rimel…

Con razón un penal es la mejor universidad del crimen, un centro de negocios y entretenimiento, un picadero, un jolgorio y un centro de extorsiones.

Estos decomisos son usuales en operativos en Puente Grande. En los primeros días de esta administración estatal se realizó otro operativo.

Entonces se decomisaron dos armas de fuego, un decodificador y más de 500 dosis de marihuana, crystal, pastillas sicotrópicas y cocaína.

En sentido estricto, al reclusorio estatal de Puente Grande nada del exterior le es ajeno.