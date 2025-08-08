¿Y si los resultados de la pública no son los esperados? Una prepa privada puede ser tu mejor opción

El periodo de espera por los resultados de las preparatorias públicas puede generar gran incertidumbre. Mientras miles de estudiantes esperan una respuesta, muchos comienzan a preguntarse: ¿y si no quedo?

Sabemos que ingresar a una preparatoria pública no siempre depende del esfuerzo o talento. La alta demanda y el número limitado de espacios hacen que muchos aspirantes queden fuera. Pero eso no significa que se haya acabado el camino. Es momento de actuar y considerar una opción completa, que abra tus caminos.

Una opción que te prepara para un futuro internacional

En Prepa Internacional UVM, más que ofrecer una educación de alta calidad, ofrecemos una preparación con enfoque global, dominio de un segundo idioma y viajes académicos al extranjero. Nuestra propuesta educativa está diseñada para formar estudiantes globales, con visión internacional y habilidades para enfrentar los retos del futuro.

¿Qué hace diferente a Prepa Internacional UVM?

Enfoque internacional: podrás vivir experiencias internacionales de verano e invierno y aprenderás de profesores certificados nacionales y extranjeros.

podrás vivir experiencias internacionales de verano e invierno y aprenderás de profesores certificados nacionales y extranjeros. Programas bilingües y formación global: dominarás el inglés con cualquiera de nuestros planes de estudio y obtendrás certificaciones con validez internacional.

dominarás el inglés con cualquiera de nuestros planes de estudio y obtendrás certificaciones con validez internacional. Modelo educativo innovador , con tecnología, metodologías actualizadas y orientación al desarrollo de competencias clave.

, con tecnología, metodologías actualizadas y orientación al desarrollo de competencias clave. Becas y apoyos financieros que hacen accesible una educación de calidad.

¿En qué campus puedo estudiar?

En Jalisco, Prepa Internacional UVM está disponible en dos ubicaciones estratégicas: Campus Guadalajara Sur y Campus Zapopan, con instalaciones modernas, accesibles y diseñadas para el aprendizaje integral.

Toma el control y elige la mejor opción para tu futuro.

Si aún no tienes certeza sobre los resultados de la pública, aparta tu lugar en Prepa Internacional UVM y prepárate con una visión internacional.

�� Conoce más sobre nuestra oferta en Prepa Internacional UVM y empieza a construir el futuro que mereces.

