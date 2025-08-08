La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical Ivo se localizaba a las 3:00 horas de este viernes a 295 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 km de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 35 km/h.

La trayectoria del meteoro lo aleja de tierra; sin embargo, sus desprendimientos nubosos originarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el centro, occidente y la costa de Jalisco, así como en Nayarit; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Colima y Michoacán, e intervalos de chubascos en Baja California Sur.

Estas lluvias —advierte la Conagua— podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y su fuerza causar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. La intensidad del viento podría derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las olas en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán alcanzarán entre 3 y 4 metros de altura, en tanto que para Baja California Sur se prevé que lleguen hasta los 2 metros.

El pronóstico es que hoy se convierta en huracán y que retroceda a tormenta tropical el sábado. Su degradación a zona de baja presión podría ocurrir entre el lunes y el martes de la siguiente semana.

Cierran parcialmente el puerto de Manzanillo

Debido a la tormenta tropical Ivo, el puerto de Manzanillo fue cerrado a la navegación para embarcaciones menores desde la madrugada del jueves.

La Capitanía de Puerto tomó la decisión ante el inminente aumento del oleaje dentro de la bahía.

La restricción, que permanecerá vigente hasta nuevo aviso, afecta a lanchas pesqueras y pequeñas embarcaciones deportivas o recreativas. Conforme evolucione el fenómeno meteorológico, se evaluará la situación para determinar si la medida se extiende a otro tipo de naves.

