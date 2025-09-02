De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 29 —que ya fue absorbida por la depresión tropical “Doce-E”— se desplazará frente a las costas de Jalisco; el sistema frontal número 1 con características de estacionario sobre el noreste del país; el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe; y la onda tropical número 30 que recorrerá la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, y la costa de Jalisco. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de llovizna.

¿Lloverá hoy 2 de septiembre en Puerto Vallarta?

En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá medio cubierto por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 20 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 0.2 mm— en el 70% de su región en las siguientes horas:

01:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.2 mm 07:00 PM Lluvia (82%) Acumulación de agua de 0.1 mm

ESPECIAL / IAM

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO