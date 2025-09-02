De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 29 —que ya fue absorbida por la depresión tropical “Doce-E”— se desplazará frente a las costas de Jalisco; el sistema frontal número 1 con características de estacionario sobre el noreste del país; el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe; y la onda tropical número 30 que recorrerá la península de Yucatán, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 mm— en Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Nayarit, y la costa de Jalisco. En Puerto Vallarta, se registra la precipitación de llovizna.En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá medio cubierto por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Noreste que correrán a 20 km/h. Asimismo, se registra caída de tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 0.2 mm— en el 70% de su región en las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO