Jalisco se consolida como líder nacional en generación de energía solar, con más de 90 mil contratos de interconexión registrados ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Así lo informó Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable del Estado, quien destacó que el impulso a las energías renovables forma parte del Plan Estatal de Abasto de Energía Sustentable.

“Somos el primer lugar nacional en generación distribuida en México, casi duplicamos a Nuevo León y Chihuahua. Nadie tiene un ecosistema energético como Jalisco. Tenemos la intensidad solar ideal y frecuencia, lo que permite que más hogares y negocios generen su propia energía, ahorren dinero y sean sostenibles”.

Explicó que el Gobierno estatal ha flexibilizado los esquemas de financiamiento para facilitar la instalación de paneles solares en casas, comercios e industrias. “A través de nuestros fondos de garantía reducimos las tasas, agilizamos los trámites y canalizamos a proveedores certificados. Una familia o una empresa pueden recuperar su inversión en dos o tres años y, después, pagar sólo 50 pesos mensuales por la interconexión”.

A nivel nacional, la tecnología solar es la más demandada. Según la CRE, los paneles solares representan la gran mayoría de las instalaciones de generación distribuida menor a 0.5 megawatts, debido a su eficiencia y retorno de inversión.

Herrera Vega subrayó que Jalisco busca ampliar el aprovechamiento de la energía solar para disminuir el déficit energético estatal, que ronda el 35%.

Con la nueva legislación federal, acentuó, las empresas podrán generar hasta 20 megawatts, “una oportunidad enorme para fortalecer la competitividad y reducir la dependencia de energía importada”.

El funcionario recordó que la Agencia Estatal de Energía ofrece asesoría gratuita y vincula a las personas con empresas certificadas para garantizar instalaciones seguras y eficientes.

“Con energía limpia, Jalisco no sólo ahorra y reduce las emisiones: se posiciona como referente nacional en sustentabilidad. Queremos que cada hogar y cada negocio sean parte de esta transición”, concluyó Herrera Vega.

En México, el aprovechamiento de la energía solar comenzó formalmente en 2007, cuando se firmó el primer contrato de interconexión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la instalación de paneles solares en un inmueble particular. Aquello que inició como una iniciativa experimental impulsada por un pequeño grupo de pioneros en la generación distribuida ha evolucionado de manera exponencial en menos de dos décadas.

Durante los primeros años, el crecimiento fue lento debido a los altos costos de los equipos y la falta de incentivos gubernamentales; sin embargo, la tendencia cambió radicalmente con la llegada de nuevas tecnologías más accesibles y eficientes.

Al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, ya se contabilizaban cerca de 35 mil convenios de interconexión. Hoy, de acuerdo con el último corte de la Comisión Reguladora de Energía, México suma más de 518 mil contratos activos entre hogares, negocios e industrias.

Contacto para asesoría

Agencia Estatal de Energía

Teléfono: 33-3030-2000, extensión 52070.

Domicilio: López Cotilla #1505, piso 8, en Guadalajara.

Correo: mail energia.aeej@jalisco.gob.mx

