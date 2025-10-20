La Presidenta Claudia Sheinbaum cumplió ayer su sexta jornada de recorridos en las zonas afectadas por las intensas lluvias extraordinarias que se registraron la semana pasada en cinco estados del país y que, según el reporte más reciente, han dejado 76 muertos y 31 desaparecidos.

Sheinbaum visitó un refugio temporal, la comunidad de El Carrizal en Pantepec, Estado de Puebla.

“Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás”, apuntó en un mensaje en redes sociales la mandataria.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) apuntó que en los municipios de Puebla, el Gobierno federal y estatal apoyan a las familias afectadas por las lluvias con atención médica, víveres y maquinaria.

Desde el sábado pasado, el Gobierno mexicano precisó que las “lluvias extraordinarias” azotaron los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, entre el 7 y el 11 de octubre de 2025 aunque en sus primeros reportes señaló el periodo del 6 al 9 de octubre.

Las autoridades ubicaron en 76 la cifra de personas fallecidas y bajaron el número de personas desaparecidas o no localizadas a 31, que hasta el sábado era de 39.

De acuerdo con su reporte oficial publicado en un micrositio sobre afectaciones por las lluvias, Veracruz es el estado con mayor número de decesos con un total de 34, en tanto 14 siguen sin ser localizados.

Le siguen Hidalgo, con 22 muertos y 12 desaparecidos; Puebla con 19 fallecidos y cinco desaparecidos, y Querétaro con un deceso.

En el reporte se indicó que las autoridades federales precisaron que en las zonas afectadas por las lluvias y posteriores inundaciones y deslaves 329 caminos permanecen cerrados y 335 se han abierto.

Mientras que los municipios afectados son 109 en total, Veracruz (38), Hidalgo (28), Puebla (23), San Luis Potosí (12) y Querétaro (8) todos con severos daños tanto en viviendas, como caminos y zonas de cultivo.

Desde el 10 de octubre, el gobierno mexicano sesiones de manera permanente para atender la emergencia, en coordinación con los gobiernos estatales y ha estimado la afectación en unas 100 mil viviendas en los cinco estados.

