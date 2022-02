COVID en Jalisco: Multan a 29 negocios de la metrópoli por ignorar medidas sanitarias

Por no pedir certificado de vacunación al ingresar a los establecimientos tal como se estableció en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco ante el alza de casos de COVID-19, así como por incumplir otras medidas sanitarias, los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara han multado a 25 negocios.

Desde el pasado 14 de enero entró en vigor la medida de solicitar el comprobante de vacunación a mayores de edad en establecimientos como bares, antros, casinos y salones de eventos. Desde entonces y hasta el pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Tlaquepaque es el que más sanciones ha implementado, con un total de 15, incluyendo también inclumplimiento a medidas como uso obligatorio de cubrebocas, de gel antibacterial, y por no respetar aforos.

Le sigue el Ayuntamiento de Guadalajara, que tras 704 visitas de supervisión a diversos giros comerciales como alitas, cervecerías, botaneros, discotecas y otros centros nocturnos, aplicó siete multas, así como 78 apercibimientos por no respetar las medidas.

Las colonias donde se aplicaron las multas fueron la Sutaj, Independencia, Santa Teresita, Jardines Alcalde, Americana, Arcos Vallarta y Alcalde Barranquitas, indicó el ayuntamiento tapatío.

En el caso de Zapopan, la alcaldía informó que hasta el pasado fin de semana se habían realizado 533 inspecciones en el mismo tipo de giros, dando como resultado tres multas por no pedir el certificado de vacunación y porque los empleados de los negocios no portaban cubrebocas. También aplicó 164 apercibimientos.

Las inspecciones, dijo, las ha realizado en zonas como Andares, Chapalita, Zona Real, Santa Margarita, Servidor Público y los corredores López Mateos, Patria y Mariano Otero.

Por último, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga informó que hasta el momento no se han aplicado multas por incumplir la petición de certificado, pero sí aplicó al menos ocho infracciones por no acatar el resto de las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas por parte de los trabajadores. Además, dijo, hasta el momento se han clausurado al menos ocho establecimientos por tales causas, así como tres eventos que no tenían permiso de la mesa de salud, en las localidades de San Miguel Cuyutlán y San Sebastián El Grande. En total, aseguró, se han supervisado más de cinco mil negocios y aplicado poco más 60 apercibimientos.

La alcaldía de Zapotlanejo señaló que hasta el momento no hay multas por incumplir la petición de comprobantes de vacunación, pero clausuró las fiestas patronales de la comunidad de La Paz por no contar con los permisos debidos.

Hasta el momento, la alcaldía de Tonalá no ha informado sobre el corte de sanciones y apercibimientos aplicados hasta el pasado fin de semana. Sin embargo, el 24 de enero indicó que del 14 al 23 de enero se habían realizado 169 inspecciones a bares, antros y casinos del municipio sin ninguna multa, pero sí aplicaron 21 apercibimientos y tres clausuras por incumplir las medidas sanitarias. Ninguna, hasta ese momento, por no solicitar el certificado de vacunación o prueba PCR negativa.

De acuerdo con lo establecido en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, la petición del certificado de vacunación permanecerá vigente todavía un fin de semana más, es decir, los negocios como antros, bares, discotecas, alitas, casinos y salones de eventos, deberán seguir solicitando los comprobantes hasta el próximo sábado 12 de febrero, en espera de que el Gobierno de Jalisco anuncie si se amplía o no la medida.

JM