COVID en Jalisco: Conviven sanos y pacientes con el virus en el ISSSTE

Debido a que pacientes con COVID-19 confirmado asisten de manera presencial a tramitar su incapacidad por el virus a la Clínica 2 del ISSSTE en Guadalajara, en las filas de espera conviven tanto personas con el coronavirus como aquellas quienes asisten a otras consultas y trámites distintos.

Luego de un recorrido realizado por este medio de comunicación a dicha clínica, ubicada en el cruce de Eulogio Parra y Pedro Buzeta, en Santa Teresita, se constató que si bien los enfermos que acuden para el trámite por el COVID-19 deben contar con una cita para ser atendidos, algunos de ellos llegan y se forman en la fila establecida sobre la banqueta en la cual esperan otras personas que asisten para otros procedimientos.

Lo anterior, pone en riesgo al resto de las personas que esperan a ser atendidas y quienes acuden por padecimientos o trámites distintos, pues además no hay indicaciones sobre la toma de distancia o sobre la función de cada fila. Quienes no se forman, deben esperar en la puerta principal hasta que sean llamados por el personal que cada determinado tiempo sale a nombrar a las personas citadas.

Algunos de los pacientes enfermos con COVID-19 lamentaron que el trámite por la incapacidad en este sistema de salud tenga que realizarse de manera presencial de manera forzosa, aún cuando puede realizarlo otro familiar, pues algunas personas no tienen quién les ayude a hacerlo, mientras que en otros casos se expone a los familiares sanos al ponerlos a convivir entre pacientes contagiados.

“Implementaron las citas en línea y tienes que venir. Yo tenía mi cita 9:20, ya casi son las 10 y aquí sigo. Yo tengo a mi hija enferma, tuve que dejar a alguien que me la cuidara y ahorita es difícil que te cuiden a alguien con citas. Considero que deberían dejar tanto trámite burocrático y que las plataformas las actualicen, algo por Internet que sea más sencillo”, contó por ejemplo Vianey González.

Por su parte María Aguayo contó que obtener su licencia ha sido un martirio. Ella se hizo su prueba de detección de COVID-19 en Ojuelos de Jalisco desde el día 9 de enero, y los resultados los obtuvo hasta una semana después, pero como en Ojuelos no hay alguna unidad en la que pueda hacer este trámite, tuvo que venir a Guadalajara desde ayer jueves.

“Allá sólo me dieron una constancia que no me hicieron válida en el trabajo, es por tres días mientras estaban los resultados. Ayer vine y me regresaron porque no traía cita y el problema es que en mi trabajo no tengo ya cómo justificar éstos días. En Internet no hay forma de agilizar el trámite, ahorita gracias a dios ya puedo caminar, ya no tengo temperatura, no nada, nada más con la molestia del dolor de cabeza y de la garganta, pero ahorita a ver qué me dicen”, contó María. Hasta el momento el ISSSTE no ha emitido algún posicionamiento respecto de la organización en esta clínica.

De acuerdo con la plataforma federal del ISSSTE, la licencia médica por COVID-19 debería ser solicitada sólo por algún familiar en alguna de las clínicas habilitadas para ello. En el caso de Jalisco, detalla el sitio http://issste.gob.mx/asissstecovid, hay siete clínicas en las cuales puede tramitarse este documento, el cual debe ser presentado en los centros laborales de las personas enfermas con el virus para que sea aprobada su incapacidad.

Unidades del ISSSTE en Jalisco donde se puede tramitar la licencia Médica por COVID-19 en Jalisco:

CAF U.H.F. ESTATUTO JURÍDICO TUZANIA

CH CD. GUZMÁN

CH PUERTO VALLARTA

CMF GUADALAJARA # 2

CMF AUTLAN DE NAVARRO

CMF GUADALAJARA # 3

CMF LAGOS DE MORENO

