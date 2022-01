COVID en Jalisco: Hospitales tienen ocupadas 36 de cada cien camas

Con 578 pacientes internados, Jalisco registra los niveles de hospitalización por COVID-19 más alto de los últimos tres meses y suma doce días consecutivos con incremento en el número de personas que solicitan atención hospitalaria.

En la base de datos de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) se detalla que hay 507 internados en hospitales públicos y 71 en nosocomios privados. La mayor demanda la registra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que tiene 336 pacientes, 83 en hospitales de la SJJ; en Hospitales Civiles de Guadalajara 67 y 21 en instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Actualmente la ocupación hospitalaria llegó a 36.31% de las mil 396 camas generales que se podrían habilitar para la atención de pacientes afectados por el virus.

El máximo de hospitalizados por COVID se registró el 24 de enero del año pasado, cuando se notificaron mil 864 personas internadas en instituciones de salud.

El doctor Mario Márquez Amezcua, titular de la Coordinación General de Epidemiología de los Hospitales Civiles, informó que en promedio 96 de cada cien personas que requieren atención en un hospital no estaban vacunadas o no tenían su cuadro completo, mientras que 98 de cada 100 fallecidos por COVID no había recibido el biológico.

JM