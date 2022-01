COVID: Empresas en Jalisco implementan diferentes medidas contra el virus

Pese al alza de casos de COVID-19 debido a la nueva variante ómicron, en decenas de empresas y dependencias la presencialidad ha persistido, en su mayoría, debido al tipo de actividades que se desempeñan en ellas.

Jesica Elizabeth, quien labora en una manufacturera, contó que, si bien los operadores no pueden trabajar desde casa debido a sus funciones en la producción, tampoco pueden hacerlo aquellos que se hallan en puestos de coordinación o administración, únicamente pueden hacerlo si presentan algún síntoma de COVID.

Juan Carlos, quien labora en una empresa de publicidad, contó que en sus oficinas las únicas personas que pueden trabajar desde casa son aquellas que convivieron con algún positivo o tiene síntomas de COVID, aunque esto no es considerado como home office, sino como aislamiento. “Te dan tres días para que te hagas la prueba y si sale negativo, regresas. Si sales positivo te dan siete días para que trabajes desde casa, o hasta que salgas negativo”, contó Juan Carlos.

“En mi trabajo usamos cubrebocas todo el tiempo, y como una vez a la semana sanitizan las oficinas. Nosotros no estamos en home office, vamos todos nuestras ocho horas, y no podemos hacer guardias porque Tribunales y Juzgados no han suspendido términos”, dijo la abogada Estefanía.

Rubén, quien trabaja en una dependencia municipal, señaló que todos los trabajadores son llamados a asistir, incluso si tienen síntomas de COVID, y solo están autorizados a trabajar desde casa hasta que presentan una prueba positiva al virus.

Lo anterior, ocurre pese a las recomendaciones hechas por el Gobierno de Jalisco a inicios de mes, en las cuales pidió a las empresas y dependencias considerar el home pffice en los casos que así fuera posible para evitar contagios, por ejemplo, durante los traslados de los empleados, así como en sus centros de trabajo.

Entre las empresas que han implementado home office para resguardar a sus empleados se encuentran aquellas de ramo internacional dedicadas a los sistemas y la tecnología, como en el caso de Mario y de Edgar, quienes desde el inicio de la pandemia fueron enviados a desarrollar sus actividades desde casa debido a que sus funciones suelen desarrollarse en línea al tener comunicaciones con compañeros en diversas partes del mundo.

“Se iba a regresar a la oficina en febrero, pero por el alza de casos la decisión se pospuso indefinidamente”, añadió Mario, quien labora para una empresa estadounidense de distribución de componentes electrónicos.

Además de ello, también se ha mantenido la solicitud de pruebas de COVID-19, no sólo para descartar contagios entre los trabajadores, sino también al personal que ha terminado su aislamiento.

“En producciones audiovisuales nos aplican pruebas al inicio y al final de la producción. Me tocó en una producción de varios días donde las pruebas fueron diarias y nos pidieron el certificado de vacunación, más el uso de cubrebocas y gel dentro del set. Si alguien sale positivo lo aíslan y para regresar le piden la prueba negativa en el caso de series o películas. Si son proyectos de uno, dos o tres días quedan fuera del proyecto”, contó Rafael, quien trabaja en una empresa de producciones audiovisuales.

“En mi trabajo, si te ven con algún síntoma, como un estornudo, con eso basta y te regresan, tienes que llevar al otro día la prueba negativa para poder trabajar. También nos piden traer como gafete el certificado de vacunación y el cubrebocas”, contó por su parte Eduardo, quien trabaja en la operación de un bar de la ciudad.

“Si te contagias no asistes y no regresas hasta que tu prueba sea negativa. Ellos cubren el costo de la prueba si eres positivo y si no, sólo se cubre el 50%”, contó Aimé, quien trabaja para una dependencia federal de Gobierno.

Lo anterior, aun cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social he hecho un llamado a las empresas para que no soliciten una prueba COVID negativa para permitirles su regreso, pues según lo recientemente señalado por la Organización Mundial de la Salud, con ómicron entre el día siete y 10 después del inicio de síntomas, el paciente ya no representa un riesgo de contagio.

JM